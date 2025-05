Santos e Botafogo se enfrentam neste domingo (1º), às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). O Peixe busca a vitória para tentar deixar as últimas colocações do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O último confronto entre as equipes ocorreu em 2023, também pelo Brasileirão. Na ocasião, o Santos lutava para se afastar da zona de rebaixamento. O time entrou na 35ª rodada com 42 pontos, na 14ª colocação. A partida terminou empatada em 1 a 1, com o gol santista marcado pelo zagueiro Messias aos 44 minutos do segundo tempo.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Naquele momento, o empate levou o Santos à 15ª posição, com 43 pontos — apenas dois acima da zona de rebaixamento. A permanência na Série A, no entanto, não se concretizou, e o rebaixamento foi confirmado na última rodada.

continua após a publicidade

Naquele ano, o Santos era comandado pelo técnico Marcelo Fernandes. Entre os jogadores que atuaram na partida, João Paulo ainda está no clube, porém atualmente como reserva, assim como o lateral Kevyson. O atacante Soteldo, titular, tem enfrentado problemas com lesões. Já Julio Furch ficou quase todo o ano de 2025 afastado por lesão, retornou ao grupo apenas nas últimas semanas, mas voltou a se machucar e não vem sendo relacionado para as partidas.

Veja a escalação do Santos na partida: João Paulo; Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson (Mendoza - 27' do 2ºT); Rodrigo Fernández, Camacho (Maxi Silvera - Intervalo), Jean Lucas (Wesley Patati - 39 do 2ºT) e Nonato (Lucas Lima - Intervalo); Soteldo e Marcos Leonardo (Julio Furch - 39' do 2ºT). (Técnico: Marcelo Fernandes).

continua após a publicidade

Santos tenta escapar das últimas colocação do Brasileirão 2025 (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Situação do Santos em 2025

Se em 2023 o Santos não conseguiu evitar a queda, em 2025 o cenário volta a ser de alerta. Com apenas 8 pontos conquistados em 10 rodadas, o Peixe ocupa a 18ª colocação e segue na zona de rebaixamento. A campanha até aqui soma duas vitórias, dois empates e seis derrotas, com aproveitamento de 26%.

A disputa para deixar o Z-4 tem sido intensa. Os principais concorrentes diretos no momento são o Vitória, 17º colocado, com 9 pontos, e o Fortaleza, que abre a zona de segurança na 16ª posição, com 10. O Vasco, na 15ª colocação, também soma 10 pontos.

Os adversários do Santos na luta contra o rebaixamento entram em campo no fim de semana. O Vasco joga no sábado (31), quando recebe o Red Bull Bragantino em São Januário. Já no domingo (1º), o Vitória visita o Corinthians, na Neo Química Arena, e o Fortaleza encara o Flamengo, no Maracanã.

Em caso de vitória do Santos, combinada com derrota de Vasco ou Fortaleza, o Peixe pode deixar a zona de rebaixamento. A combinação também é possível caso ambos empatem, desde que o Santos vença e consiga tirar a diferença no saldo de gols — atualmente de três para o Vasco e quatro para o Fortaleza.