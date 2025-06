Djokovic alcança marca histórica em Roland Garros. Entenda

O número 100 virou uma marca de Novak Djokovic em 2025. Em Genebra, há duas semanas, o sérvio conquistou o 100º troféu. Nesta segunda, o atual sexto do mundo venceu a 100ª partida em Roland Garros: 6/2, 6/3 e 6/2 contra o britânico Cameron Norrie (81º)

- É um número muito bom, mas 101 vitórias me soa melhor - disse Djokovic, que soma 116 duelos no Grand Slam francês.



- Vou continuar a procurar outra vitória, está claro que minha campanha não terminou. Estou muito honrado por fazer história neste esporte, que me deu tudo na vida - continuou o sérvio, apenas o terceiro na história a vencer 100 partidas no mesmo Grand Slam. À frente dele estão o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer.

Com o triunfo, o ex-líder do ranking terá pela frente um velho conhecido, nas quartas de final: o alemão Alexander Zverev (3º), atual vice-campeão em Paris.



Djokovic leva a melhor no confronto direto



Tricampeão em Paris (em 2016, 2021 e 2023), o sérvio leva a melhor no confronto direto, com oito vitórias em 13 partidas. O alemão, no entanto, venceu o último, nas semifinais do Aberto da Austrália, em janeiro, quando, lesionado, o rival abandonou o jogo após perder, no tiebreak, o primeiro set.

Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros

2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz

