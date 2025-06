Decisão de Xabi Alonso no Real Madrid repercute: ‘Vai ter problemas com Mbappé’

Xabi Alonso deve começar seu trabalho no comando do Real Madrid com o esquema 4-3-3 como base tática. A escolha representa uma mudança em relação ao sistema com três zagueiros usado no Bayer Leverkusen, onde conquistou o título da Bundesliga. O treinador não descarta variações ao longo da temporada, mas o novo modelo será o ponto de partida da equipe espanhola.

Alonso exigirá comprometimento defensivo dos atacantes. "O trabalho defensivo é coletivo", afirmou. A comissão técnica observou que o time teve dificuldades defensivas por falta de empenho coletivo. Beñat Labaien, analista da equipe técnica de Alonso, esteve presente em partidas recentes do Real Madrid para estudar o comportamento e a atitude dos jogadores em campo.

No Leverkusen, Alonso utilizou uma linha de cinco defensores para aproveitar as características do elenco e alcançar o melhor rendimento. No entanto, no Real Madrid, o técnico entende que o atual grupo de jogadores não está estruturado para atuar com três zagueiros, principalmente por causa das lesões de Éder Militão, David Alaba e Antonio Rüdiger.

A notícia repercutiu na web. Internautas lembraram os problemas que Mbappé teve anteriormente na sua carreira por conta da contribuição ofensiva. A exigência desse aspecto do jogo pretendido por Xabi foi comentada nas redes sociais.

Web comenta Mbappé e Xabi Alonso no Real Madrid

Atualmente, o clube conta apenas com Asencio e Huijsen como zagueiros disponíveis do elenco principal para o Mundial de Clubes. Vallejo já deixou o time. Outros nomes da base, como Jacobo Ramón e Aguado — que tem atuado como lateral —, também serão utilizados. O volante Tchouaméni, embora possa atuar na defesa, é visto por Alonso como peça importante no meio-campo.

O Mundial de Clubes nos Estados Unidos será utilizado para avaliar o estado físico dos lesionados e o desempenho dos jovens da base. A diretoria não descarta a contratação de um novo defensor, mas essa medida ainda não é tratada como prioridade.