Torcedores do Vasco vibram com resultado de sorteio da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futbol (CBF) definiu, nesta segunda-feira (2), os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. No evento, ficou definido que o Vasco irá enfrentar o CSA na atual fase do torneio nacional. O resultado foi comemorado por parte da torcida cruzmaltina nas redes sociais.

Diversos torcedores do clube carioca reagiram de forma eufórica a definição do confronto. O clube alagoano se encontra atualmente na Série C do Campeonato Brasileiro, e era visto como o "mais fácil" do sorteio. O cruzmaltino ainda deu a sorte de definir o confronto em São Januário.

Além dos dois clubes, outros 14 times ainda estão na briga pelo título da Copa do Brasil. São eles: Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Athletico-PR, Bahia, CRB, CSA e Retrô.

Datas

Oitavas de final da Copa do Brasil: 29 a 31 de julho (jogos de ida) e 5 a 7 de agosto (jogos de volta); Quartas de final da Copa do Brasil: 27 de agosto (jogos de ida) e 11 de setembro (jogos de volta); Semifinais da Copa do Brasil: 5 de outubro (jogos de ida) e 19 de outubro (jogos de volta); Finais da Copa do Brasil: 2 de novembro (jogo de ida) e 9 de novembro (jogo de volta).

Confira os confrontos definidos pelo sorteio da Copa do Brasil

São Paulo x Athletico-PR

Atlético-MG x Flamengo

Retrô x Bahia

Fluminense x Internacional

CRB x Cruzeiro

CSA x Vasco

Corinthians x Palmeiras

Botafogo x Bragantino

Premiação em jogo na Copa do Brasil 2025:

Primeira Fase :

R$ 1.543.500 – Série A

R$ 1.378.125 – Série B

R$ 830 mil – Outras divisões

