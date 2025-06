Neymar voltou a protagonizar um momento negativo no Santos. Diante do Botafogo, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão, o craque foi expulso ao marcar um gol com um toque de mão intencional, recebendo o segundo cartão amarelo do árbitro Davi de Oliveira Lacerda.

continua após a publicidade

➡️ Imprensa internacional repercute lance de Neymar em Santos x Botafogo

➡️ Jornalistas detonam Neymar após expulsão em Santos x Botafogo: ‘Constrangedor’

Do vestiário, o meia-atacante viu o Peixe, com um homem a menos em campo, sofrer o golpe do confronto por intermédio de Artur, que fez o único gol do duelo e garantiu o triunfo por 1 a 0 aos cariocas.

continua após a publicidade

Esta foi a sexta expulsão de Neymar com a camisa do Santos, a primeira na passagem atual. Somando todas as trajetórias de sua carreira, o cartão deste domingo (1) marcou a 13ª vez que o camisa 10 foi mandado mais cedo para o chuveiro.

A comparação fica por conta do tempo de suas trajetórias. Em quatro anos no Barcelona, o atleta só recebeu a sanção máxima uma vez; pelo PSG, foram seis anos e cinco vermelhos; e com a camisa do Santos, em cerca de cinco anos, com a soma das duas passagens, o jogador chegou ao sexto. A lista é completada pela punição quando defendia a Seleção Brasileira, na Copa América de 2015; o Al-Hilal foi o único clube em que o craque não recebeu o vermelho.

continua após a publicidade

👋 Expulsões de Neymar na carreira (Santos, Barcelona, PSG, Al-Hilal e Seleção)

🟥 Palmeiras 4x3 Santos - 14/03/2010

🟥 Santos 3x2 Colo-Colo - 04/06/2011

🟥 Atlético-MG 2x1 Santos - 13/10/2011

🟥 Grêmio 1x1 Santos - 30/09/2012

🟥 Ponte Preta 3x1 Santos - 17/02/2013

🟥 Brasil 0x1 Colômbia - 17/06/2015

🟥 Málaga 2x0 Barcelona - 08/04/2017

🟥 Marseille 2x2 PSG - 22/10/2017

🟥 PSG 4x3 Bordeaux - 23/02/2020

🟥 PSG 0x1 Marseille - 13/09/2020

🟥 PSG 0x1 Lille - 03/04/2021

🟥 PSG 2x1 Strasbourg - 28/12/2022

🟥 Santos 0x1 Botafogo - 01/06/2025

Neymar é expulso por gol de mão em Santos x Botafogo (Foto: Maurício de Souza/AGIF)

🔟 Neymar pede desculpas ao torcedor do Santos

Neymar usou as redes sociais para se desculpar com os torcedores e os companheiros de time. O atacante assumiu a responsabilidade pelo tropeço e pediu que colocassem os três pontos “na sua conta”.

— O desespero de fazer o gol às vezes nos faz cometer erros… Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores! Eu errei, me perdoem!!! Esses 3 pontos, pode colocar na minha conta — disse Neymar.

Apesar de assumir o erro, o atacante também criticou a arbitragem de Davi de Oliveira Lacerda (ES). Segundo ele, o primeiro cartão amarelo foi aplicado de forma equivocada.

➡️ Torcedores do Santos apontam condição para aceitar pedido de perdão de Neymar

➡️ Atitude de Neymar contra torcida do Botafogo irrita web: ‘Pegou pilha’

— Obs: segundo amarelo tem que dar mesmo, mas o primeiro o juiz está de sacanagem, fiz uma falta e já tomo amarelo… Como tem juiz ruim hein… pqp. É só a minha opinião… por favor não me punam mais — completou o camisa 10.

Essa pode ter sido a última partida de Neymar pelo Santos em sua segunda passagem. Com contrato até o fim de junho e suspenso por cartão vermelho, o camisa 10 não viaja para Fortaleza e pode ter se despedido do clube.

Nesta passagem, o atacante disputou 12 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências. Em entrevistas recentes, Neymar evitou dar detalhes sobre seu futuro, enquanto Neymar Pai mencionou a existência de “outras propostas”.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos