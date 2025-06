Jornalistas detonam Neymar após expulsão em Santos x Botafogo: ‘Constrangedor’

Neymar foi para o vestiário antes do fim de Santos x Botafogo, neste domingo (1), pelo Brasileirão. O jogador levou o segundo cartão amarelo e foi expulso após fazer um gol de mão, posteriormente anulado. O lance gerou comentários de jornalistas nas redes sociais, que reprovaram o ato do craque.

Após a saída de Neymar do jogo, o Botafogo conseguiu chegar ao gol do Santos, abrir o placar e sair da Vila Belmiro com mais três pontos na conta. Com um a mais em campo, o Botafogo controlou as ações, aproveitou os espaços e abriu o placar aos 40 minutos. Artur recebeu pela direita, encarou a marcação, cortou para o meio e cruzou na direção do gol. Santi Rodríguez chegou na bola, não alcançou, mas enganou Gabriel Brazão, que nada pôde fazer. Gol dado para o camisa sete do Glorioso, o tento que confirmou os três pontos na Vila Belmiro.

Com o resultado, o Glorioso pulou para oitava colocação, com 15 pontos, mas tendo um jogo a menos - este será disputado na quarta-feira (4), contra o Ceará, no Nilton Santos. O Peixe, por sua vez, segue amargando a zona de rebaixamento com apenas oito somados e volta a campo no dia 12, fora de casa, contra o Fortaleza.

