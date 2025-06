Rizek questiona motivo da demora na renovação de Neymar: ‘Precisa disso?’

Com contrato até 30 de junho deste ano, Neymar afirmou que só tomará uma decisão sobre sua renovação contratual com o Santos após o último compromisso da equipe antes da pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O camisa 10 ainda não definiu se permanecerá ou não na equipe da Vila Belmiro. Durante o programa "Fechamento", após a derrota do Santos para o Botafogo, Rizek questionou a demora na decisão.

continua após a publicidade

- Quando o Neymar volta pro Santos, a gente tá imaginando um projeto mais duradouro do que cinco meses, né? Precisa do Alexandre Mattos sair do Cruzeiro pra renovar o contrato com o Santos? Precisa disso? E aí eu vou chegar no ponto que eu quero chegar: precisa a CBF, que tem o Rodrigo Caetano, um homem de mercado lá como coordenador de seleções… Precisa pagar uma comissão de 1 milhão e 200 mil euros pra um agente que nem licença tem? E a Fifa agora quer explicações da CBF: por que vocês pagaram essa comissão aqui pra um agente que nem licença tem, pra fechar com o Ancelotti? Precisa de tanto intermediário assim no futebol, cara?

Futuro de Neymar

O posicionamento do jogador mantém o mistério sobre seu futuro. Após a precoce eliminação do Santos na Copa do Brasil, diante do CRB, Neymar já havia demonstrado incerteza quanto à renovação, o que aumentou os rumores sobre uma possível saída ao fim do contrato atual.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Santos apontam condição para aceitar pedido de perdão de Neymar

Neymar e Santos

A derrota por 1 a 0 para o Botafogo pode ter sido a última partida de Neymar pelo Santos em sua segunda passagem. Com contrato até o fim de junho e suspenso por cartão vermelho, o camisa 10 não viaja para Fortaleza e pode ter se despedido do clube.

Nesta passagem, o atacante disputou 12 jogos, marcou três gols e deu três assistências. Em entrevistas recentes, Neymar evitou dar detalhes sobre seu futuro, enquanto Neymar Pai mencionou a existência de “outras propostas”.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos