Jack Draper vinha embalado pela convincente vitória sobre João Fonseca no sábado. Mas, nesta segunda-feira (2), o número 5 do mundo se despediu nas oitavas de final de Roland Garros. Méritos para o habilidoso e imprevisível Alexander Bublik, que, aos 27 anos, alcança, pela primeira vez na carreira, as quartas de final de um Grand Slam. De virada, o triunfo foi por 5/7, 6/3, 6/2 e 6/4, em 2h34m.

continua após a publicidade

➡️ Relembre jogadas hilárias e surpreendentes do cazaque Bublik

Para desespero do rival, Bublik fez algumas curtinhas perfeitas nesta segunda-feira, surpreendendo Draper. A última delas foi no game derradeiro, com a bolinha batendo na fita e passando para o lado do britânico, que nada pôde fazer. Para dar ainda mais emoção, o cazaque salvou três break points no último game. E foi às lágrimas com a surprendente vitória em Paris (vídeo abaixo).



Até esta segunda-feira, o cazaque (ex-17º do mundo, ano passado) tinha como melhor campanha em Slams as oitavas de final de Wimbledon, há dois anos. Bublik, por sinal, é o primeiro cazaque a ir tão longe, na história, em um torneio desse nível, com o feito desta segunda-feira.



Para ir ainda mais longe, Bublik terá de derrotar o vencedor do jogo entre o italiano Jannik Sinner, líder do ranking, e o russo Andrey Rublev.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte



Curiosamente, Bublik também enfrentou o número 1 do Brasil neste ano: foi derrotado por João Fonseca na final do Challenger de Phoenix, em março.



Qual foi a premiação de João Fonseca em Roland Garros



Eliminado por Draper na terceira rodada, João Fonseca recebeu uma premiação milionária em sua primeira participação em Roland Garros.



Logo na estreia, o brasileiro já havia garantido € 78 mil (R$ 507 mil). Ao avançar à segunda rodada, alcançou o valor de € 117 mil (R$ 760,5 mil). A ida à terceira fase, mesmo com a derrota, elevou a premiação total para € 168 mil (R$ 1,09 milhão).

continua após a publicidade

Além do valor conquistado em Paris, segundo dados da ATP, João Fonseca já embolsou mais de US$ 471 mil (cerca de R$ 2,6 milhões) com premiações acumuladas em 2025, consolidando uma temporada histórica para o jovem atleta brasileiro.

🎾 Premiação oficial de Roland Garros 2025

Confira os valores que os tenistas recebem por cada fase no Grand Slam:

1ª rodada: € 78 mil → R$ 507 mil

€ 78 mil → 2ª rodada: € 117 mil → R$ 760,5 mil

€ 117 mil → 3ª rodada: € 168 mil → R$ 1,09 milhão

€ 168 mil → Oitavas de final: € 265 mil → R$ 1,72 milhão

€ 265 mil → Quartas de final: € 440 mil → R$ 2,86 milhões

€ 440 mil → Semifinal: € 690 mil → R$ 4,48 milhões

€ 690 mil → Vice-campeão: € 1,275 milhão → R$ 8,29 milhões

€ 1,275 milhão → Campeão: € 2,55 milhões → R$ 16,57 milhões

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.