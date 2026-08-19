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Joanna de Assis quebra silêncio após demissão na Globo

Apresentadora somou 20 anos de emissora

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
19/08/2026 11:53
Atualizado há 2 minutos
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Joanna de Assis foi desligada da Tv Globo na quarta-feira (12) (Foto: Reprodução/SporTV)
Joanna de Assis foi desligada da Tv Globo na quarta-feira (12) (Foto: Reprodução/SporTV)

A apresentadora Joanna de Assis falou pela primeira vez sobre sua demissão da TV Globo, anunciada pela emissora na última quarta-feira (12). Após 20 anos de contrato, a jornalista afirmou que foi pega de surpresa pela decisão, mas destacou a gratidão pela trajetória construída durante o período em que trabalhou no canal.

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Joanna Assis foi pega de surpresa pela Globo?

Em vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira (19), Joanna comentou a saída da Globo e afirmou que respeita a decisão tomada pela empresa:

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- Foi um choque, me pegou de surpresa, mas as empresas tomam decisões e eu super respeito, e está tudo bem. O meu sentimento com essa saída é de profundo agradecimento por todas as oportunidades que eu tive. Foram duas décadas. Olimpíada, Copa, os principais mundiais. Saio também com importantes e relevantes prêmios de jornalismo, uma carreira construída assim com muito amor - destaca a jornalista.

➡️Globo demite Joanna Assis após duas décadas e faz mudanças no Sportv

Para concluir, Joanna declarou que não se chateou com o encerramento de ciclo e entende essa mudança de trajetória em sua carreira profissional:

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- É exatamente com esse espírito que eu encerro o capítulo mais importante da minha carreira até aqui. Dever cumprido e orgulho! Saio especialmente contente por esses trabalhos, incluindo a razão do último grande elogio do Renato, o podcast "nos armários dos vestiários", que demandou 15 anos de dedicação. Sei que sou conhecida por ser apuradora e inquieta, e eu prometo - não vou mudar! São marcas da minha trajetória. Há, sim, um choque e uma mistura de sentimentos nessa mudança de rota. Mas faz parte do jogo, "ciclos se encerram". Eu sigo com a mesma verve da menina de 20 e poucos anos que entrou naquela Redação - finalizou a jornalista.

Joanna de Assis se manifestou em suas redes pessoais (Foto: Reprodução)
Joanna de Assis se manifestou em suas redes pessoais (Foto: Reprodução)

Passagem da jornalista pela equipe da Globo

Joanna de Assis integrava a equipe de Esporte da Globo desde 2006. Durante os 20 anos na emissora, a jornalista participou de coberturas de grandes competições esportivas, entre elas a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos.

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Ao longo de sua passagem pelo canal, Joanna se consolidou como um dos nomes ligados ao jornalismo esportivo da Globo. A saída encerra uma trajetória de duas décadas na empresa, marcada pela cobertura de alguns dos principais eventos do esporte mundial e pela conquista de prêmios na área de jornalismo.

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