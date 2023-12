- O Santos, politicamente, é muito difícil. Trabalhei em diversos lugares e tenho certeza de que foi o clube mais difícil de trabalhar. Foram 7 meses bem difíceis, totalmente diferente de tudo. Falam da pressão do Corinthians, mas no Santos é loucura. O Andrés (ex-presidente do Corinthians) blindava a gente. No Corinthians você sente a pressão na rua, com motorista, com entregador de delivery, mas no clube era tudo fácil de conviver. Já no Santos... - contou o treinador.