Hugo Souza revela conversa com Fabinho Soldado antes de acerto com o Corinthians

O goleiro Hugo Souza marcou presença no podcast "Denílson Show", do ex-jogador Denílson, na última terça-feira (10), e abriu o jogo sobre a chegada ao Corinthians. De acordo com o jogador, Fabinho Soldado, dirigente executivo de futebol do clube paulista, foi crucial para o acerto da chegada ao Parque São Jorge.

O arqueiro confirmou que Soldado foi o responsável por realizar uma ligação pessoal para encaminhar a contratação. Conforme relatou Hugo Souza, na ocasião o executivo do Corinthians realizou uma pergunta crucial para o motivar antes da oficialização da contratação.

- Meu empresário me liga e fala: "Fabinho Soldado vai te ligar". Eu fiquei me perguntando o "por quê". Mas depois caiu a ficha de que ele estava no Corinthians. Aí pode ligar a vontade (risos) - iniciou o goleiro, antes de revelar a postura do dirigente do Corinthians.

- Ele me liga e fala assim: "Quem eu estou contratando? O Hugo que se deslumbrou um pouco com as coisas que o futebol deu para ele, ou o Hugo que dedicado pode me dar resultado dentro de campo?". Ele foi muito importante (para a contratação) - concluiu.

Hugo Souza no Corinthians

O goleiro chegou ao clube paulista epor empréstimo do Flamengo em julho deste ano para substituir o Cássio, ídolo Corintiano que acertou com o Cruzeiro no meio da temporada. Desde a chegada ao Parque São Jorge Hugo se destacou com boas atuações. Ele foi crucial na campanha do clube paulista na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, ou realizar grandes defesa em jogos e em disputa de pênaltis.

O bom desempenho na temporada gerou o interesse da contratação definitiva do atleta pela diretoria do Corinthians. Após meses de negociação e polêmicas, o clube conseguiu acertar a compra do goleiro junto ao Flamengo por € 8 mil, cerca de R$ 4,8 milhões.