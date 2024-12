O Botafogo perdeu para o Pachuca por 3 a 0, na última quarta-feira (11), pelo Clássico das Américas, primeira partida da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. Após o resultado, o comentarista do "Sportv" André Rizek amenizou a derrota do clube alvinegro e apontou o apertado calendário do futebol brasileiro como o grande vilão da história. Confira abaixo o posicionamento do apresentador;

- Parabéns ao Botafogo porque os vexames do clube estão subindo de patamar. Antes era cair para série B, depois fazer o melhor turno da história e perder um título que parecia ganho de Campeonato Brasileiro. Agora é ser eliminado nas quartas de final do mundial... Se os vexames definem o Botafogo, eles estão crescendo muito nos últimos anos - iniciou Rizek.

O Botafogo completou o quinto jogo em 16 dias, cada um em uma cidade diferente. Ele pega o Palmeiras em São Paulo, em um jogo pesadíssimo. Depois foi enfrentar o Galo com 1 a menos na final da Libertadores. Em seguida encontrou o Internacional, até então o melhor time do returno, e depois jogou contra São Paulo. Com toda aquela adrenalina após sem campeão brasileiro o time embarca para a Doha, em uma viagem de mais de 15 horas. Chega na madrugada da segunda para terça, com mudança de fuso horário e chega esfacelado. Eu não acho os três a zero de ontem nada de outro mundo. É o que acontece quando se é obrigado a escalar um time misto, que nunca jogou junto e todo esfacelado - defendeu.

Com a derrota para o Pachuca, por 3 a 0, o Alvinegro se despediu precocemente da Copa Intercontinental e viu o sonho da conquista inédita do mundial ir embora. Por outro lado, o clube mexicano avançou para a próxima fase e enfrentará o Al-Ahly, do Egito, na próxima fase do torneio, e o vencedor do duelo encara o Real Madrid na final.