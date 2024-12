Dupla do Corinthians promove jogo beneficente no Rio de Janeiro

Talles Magno e Hugo Souza, jogadores do Corinthians, reunirão nomes do mundo da bola para ajudar quem mais precisa. Os atletas corintianos liderarão suas equipes em um jogo festivo no sábado (14), às 9h30 (de Brasília), no Campo do União, em Coelho da Rocha, São João de Meriti (RJ).

O evento será aberto ao público, com entrada mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. O objetivo da partida é arrecadar alimentos para instituições de caridade de Duque de Caxias e São João de Meriti, ajudando a melhorar as condições de famílias locais.

Além dos anfitriões, Gerson, do Flamengo, e Gabriel Pec, do LA Galaxy, dos Estados Unidos, também estarão presentes. Outros nomes confirmados são Yuri Alberto, do Corinthians, e Caio Alexandre, do Bahia. O evento também contará com as presenças de artistas, como os cantores L7 e MC Poze, e o influenciador Negrete.

Jogadores do Corinthians, Talles Magno e Hugo Souza promovem jogo beneficente (Foto: Divulgação)

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, vê otimismo por chance na Seleção

Após grande temporada com a camisa do Corinthians, Hugo Souza sonha em voltar a vestir a Amarelinha.

- Eu sou um pouquinho ambicioso. Há seis meses eu estava sem clube... O futebol é muito rápido, e o Corinthians é um clube que me proporciona. Mantendo um bom trabalho, quem sabe buscar uma vaguinha na Copa. Mas a gente está muito bem servido de goleiro - disse Hugo Souza, ao SporTV, que completou:

- Eu acho que ainda pesa. E assim, falando, por exemplo, de mim. Uma falha minha vai ser muito mais passada para a frente do que de outro goleiro branco. Se eu falhar, meu vídeo vai rolar três dias, de um goleiro branco não, vai ser esquecido. O John, do Botafogo, foi premiado, eu também, a gente tem se provado e essa palhaçada tem que acabar.