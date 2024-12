Mulher de Pedro Certezas comemora eliminação do Botafogo no Intercontinental; veja

O Botafogo perdeu para o Pachuca por 3 a 0, na última quarta-feira (11), pelo Clássico das Américas, primeira partida da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. Após o resultado, Carol Simões Covinhas, mulher do influenciador Pedro Certezas, comemorou a eliminação do clube nas redes sociais.

O registro foi compartilhado pelo próprio Pedro Certezas através do "X", antigo Twitter. O influenciador brinca ao dizer que as pessoas mais felizes com a eliminação do Alvinegro não eram os torcedores rivais, mas sim, os cônjuges de botafoguenses. Rapidamente, Covinhas o interrompe e começa a comemorar a queda do clube no Intercontinental.

- É toda hora viagem. Foi para Buenos Aires, Uruguai e tava falando de ir para o Catar. E quando não tava viajando, era festa na rua até 7h da manhã. Bebendo, soltando fogos, passeata e ainda ia toda hora lá vestir aquele bonequinho mijão. Eu não aguento mais - iniciou a companheira do influenciador, antes de completar.

- Abre o Instagram e tava lá "vivendo um sonho". Sonho deveria ter sido o nosso casamento. Quantos posts do nosso casamento teve no Instagram dele? Três no máximo. Agora, olha o Botafogo. Foram mais de 20. Não vou aguentar não. Saudades de quando o Botafogo era ruim - concluiu.

Eliminação do Botafogo

Com a derrota para o Pachuca, por 3 a 0, o Alvinegro se despediu precocemente da Copa Intercontinental e viu o sonho da conquista inédita do mundial ir embora. Por outro lado, o clube mexicano avançou para a próxima fase e enfrentará o Al-Ahly, do Egito, na próxima fase do torneio, e o vencedor do duelo encara o Real Madrid na final.

