Pogba cita Depay e ‘expõe’ valores para jogar no Corinthians

O meio-campista Paul Pogba declarou na última quarta-feira (11) que aceitaria jogar pelo Corinthians. O posicionamento do atleta aconteceu durante o programa "The Noite", do apresentador Danilo Gentili, da emissora SBT. Na ocasião, o francês citou Memphis Depay e brincou com valores de um possível contrato para defender o clube paulista.

Tudo começou quando o influenciador Iran de Santana Alves, mais conhecido como Luva de Pedreiro, que era o entrevistado do programa, realizou uma chama de vídeo com o jogador. Rapidamente, Danilo Gentili, que é torcedor do Corinthians pediu a chegada do meia ao clube.

Com muito humor e notas de dinheiro na mão, o apresentador questionou: "Quanto você quer para jogar no Corinthians?". Ao responder a questão, Pogba surpreendeu a todos e citou Memphis Depay para brincar que jogaria até "de graça" pelo time paulista: "Zero, jogar com o Memphis". Veja o registro abaixo:

Paul Pogba

Aos 31 anos, o meio-campista francês está livre no mercado. O último clube que o jogador defendeu foi a Juventus, da Itália. A saída da equipe foi conturbada e movida por polêmica. Isso porque, Pogba teve o contrato rescindido após sofrer punição do doping.

O caso aconteceu em agosto de 2023, quando o atleta testou positivo para o uso de testosterona após uma partida da Juventus pela Série A. No início, ele foi suspenso provisoriamente pelo Tribunal Nacional Antidoping da Itália e após julgamento ficou determinado uma pena de quatro anos.

Contudo, o meia conseguiu através de uma ação na Corte Arbitral do Esporte (CAS) uma redução da pena, outubro de 2024. Assim, ficou determinado que a punição ao jogador seria de 18 meses. Nesse cenário, Pogba estará disponível para retornar aos gramados em março de 2025.

A partir da data, o francês poderá encerrar o jejum de participação em partidas oficiais, que se estende desde o dia 3 de setembro de 2023.