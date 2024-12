Poucas horas após a brincar com a possibilidade de jogar no Corinthians durante o programa "The Noite", do apresentador Danilo Gentili, o meia Paul Pogba fez um post no Instagram que aquece os rumores de uma possível vinda ao Brasil. Na atração do SBT, o francês demonstrou carinho por Memphis Depay e brincou ao dizer que jogaria "até de graça" no clube paulista.

Nesta quinta-feira (12), o francês publicou uma foto em seu Instagram treinando com uma camisa do Brasil e, na legenda, um emoji de ampulheta acompanhada da enigmática palavra "carregando". Veja abaixo.

Paul Pogba

Sonho de consumo dos torcedores do Corinthians, aos 31 anos, Paul Pogba está livre no mercado. O último clube que o jogador defendeu foi a Juventus, da Itália. A saída da equipe foi conturbada e movida por polêmica - Pogba teve o contrato rescindido após sofrer punição por doping.

O caso aconteceu em agosto de 2023, quando o atleta testou positivo para o uso de testosterona depois de uma partida da Juventus pela Série A. No início, ele foi suspenso provisoriamente pelo Tribunal Nacional Antidoping da Itália e, após julgamento, foi determinada uma pena de quatro anos.

Contudo, o meia conseguiu, através de uma ação na Corte Arbitral do Esporte (CAS), a redução da pena para 18 meses. Nesse cenário, Pogba estará disponível para retornar aos gramados em março de 2025. O francês não entra em campo desde o dia 3 de setembro de 2023.