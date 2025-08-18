Sancho toma decisão sobre proposta da Roma; confira
A Roma está em negociações com o Manchester United pela contratação de Jadon Sancho, que busca um novo clube após ficar fora dos planos de Ruben Amorim. Apesar das tratativas serem consideradas avançadas, Sancho se recusa a assinar pelo clube italiano, segundo informou a "Sky Sports". O grande motivo para o "não" do inglês é a intenção de jogar a Liga dos Campeões.
Roma e Manchester United pareciam alinhados em relação a oferta de 20 milhões de libras (R$ 146,8 milhões na cotação atual), o que trouxe a responsabilidades para Jadon Sancho, que prioriza jogar a Liga dos Campeões em 2025/26. Dessa forma, o atacante quer explorar outras opções enquanto treina separado do restante do elenco do United.
Além da Roma, a Juventus, o Napoli e o Borussia Dortmund teriam demonstrado interesse por Sancho. No caso da Juve, o acerto em definitivo com Francisco Conceição travou a negociação por enquanto, já que os Bianconeros precisam abrir espaço no caixa. Assim, o Dortmund aparece como favorito no cenário atual, principalmente por ter proporcionado uma final de Liga dos Campeões ao atacante inglês há duas temporadas.
Sancho está fora do planos no United
O Manchester United busca vender Sancho o mais rápido possível, segundo diversos veículos ingleses. O jogador entrará em seu último ano de contrato com os Red Devils e este mercado deverá ser a última chance para o United garantir um montante relevante pelo atacante. Assim, Sancho poderia sair sem custos ao fim da temporada, após ser comprado por 73 milhões de libras (R$ 535,8 milhões na cotação atual) em 2021.
