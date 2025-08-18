Sancho toma decisão sobre proposta da Roma; confira

A Roma está em negociações com o Manchester United pela contratação de Jadon Sancho, que busca um novo clube após ficar fora dos planos de Ruben Amorim. Apesar das tratativas serem consideradas avançadas, Sancho se recusa a assinar pelo clube italiano, segundo informou a "Sky Sports". O grande motivo para o "não" do inglês é a intenção de jogar a Liga dos Campeões.

Roma e Manchester United pareciam alinhados em relação a oferta de 20 milhões de libras (R$ 146,8 milhões na cotação atual), o que trouxe a responsabilidades para Jadon Sancho, que prioriza jogar a Liga dos Campeões em 2025/26. Dessa forma, o atacante quer explorar outras opções enquanto treina separado do restante do elenco do United.

Além da Roma, a Juventus, o Napoli e o Borussia Dortmund teriam demonstrado interesse por Sancho. No caso da Juve, o acerto em definitivo com Francisco Conceição travou a negociação por enquanto, já que os Bianconeros precisam abrir espaço no caixa. Assim, o Dortmund aparece como favorito no cenário atual, principalmente por ter proporcionado uma final de Liga dos Campeões ao atacante inglês há duas temporadas.

Jadon Sancho em ação pelo Chelsea na Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Sancho está fora do planos no United

O Manchester United busca vender Sancho o mais rápido possível, segundo diversos veículos ingleses. O jogador entrará em seu último ano de contrato com os Red Devils e este mercado deverá ser a última chance para o United garantir um montante relevante pelo atacante. Assim, Sancho poderia sair sem custos ao fim da temporada, após ser comprado por 73 milhões de libras (R$ 535,8 milhões na cotação atual) em 2021.

