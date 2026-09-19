Vitor Roque tem ajuda de Abel para retomar protagonismo no Palmeiras
Atacante foi às redes nas últimas duas partidas do Alviverde
Vitor Roque foi, ao lado de Carlos Miguel, um dos principais destaques da classificação do Palmeiras à semifinal da Libertadores sobre a LDU. O camisa 9 converteu a cobrança ainda no tempo normal e, na disputa por pênaltis, abriu a série com uma cavadinha no meio do gol defendido por Valle.
+ Grêmio x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações
Para o duelo de volta das quartas de final, Abel Ferreira optou por povoar o meio de campo com três volantes, e Vitor Roque iniciou a partida no banco de reservas. O atacante foi acionado na metade da segunda etapa e precisou de menos de dez minutos em campo para marcar.
- Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui vestindo essa camisa e agradecer também aos meus companheiros. Como o mister sempre fala, todos têm que estar preparados e bolamos uma estratégia sabendo que na altitude é muito difícil jogar - explicou o camisa 9.
Em uma temporada marcada por problemas físicos, Vitor Roque oscilou durante o primeiro semestre. Após o retorno da pausa para a Copa do Mundo, perdeu a condição de titular absoluto. Internamente, Abel Ferreira foi um dos principais responsáveis por ajudá-lo a recuperar a confiança, sobretudo durante o período de seca de gols.
Nas últimas duas partidas, Vitor Roque marcou dois gols, além de converter sua cobrança na disputa por pênaltis em Quito. O bom momento chega justamente quando o Palmeiras entra na reta decisiva da temporada, ainda na disputa pelos três principais títulos do calendário nacional: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.
+ Banco fecha acordo e assume a operação da arena do Palmeiras
- Faz parte, se o Roque esteve lesionado três, quatro meses, está voltando da lesão. Vocês sabem o quanto eu defendi o Vitor Roque ano passado? Não houve ninguém que defendesse o Vitor Roque mais do que eu. Eu só quero uma coisa, que ele tenha alegria de treinar, que sorria para o sol - detalhou Abel Ferreira, em entrevista no início do mês.
Classificado à semifinal da Libertadores, o Palmeiras volta a campo neste domingo (20). Às 11h (de Brasília), visita o Grêmio, no Sul do país, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, soma 56 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Onde Assistir
Grêmio x Palmeiras: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 horas
Palmeiras
Palmeiras mira liderança no Brasileirão, mas tem coincidência com Renato Gaúcho pela frenteHá 6 horas
Palmeiras
Palmeiras prepara mudança na defesa para pegar o Grêmio; veja provável escalaçãoHá 18 horas
Palmeiras
Banco fecha acordo e assume a operação da arena do Palmeiras; veja detalhesHá 21 horas
Colunas
Lúcio de Castro: no cardápio de sexta, Marcão, Jardim, Memphis e Neymar — tudo ao mesmo tempo agoraHá 21 horas
Fora de Campo
Rivais ironizam nova camisa do Corinthians: 'Copia, só não faz igual'Há 21 horas
Mais LANCE!