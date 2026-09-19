Vitor Roque tem ajuda de Abel para retomar protagonismo no Palmeiras

Vitor Roque foi, ao lado de Carlos Miguel, um dos principais destaques da classificação do Palmeiras à semifinal da Libertadores sobre a LDU. O camisa 9 converteu a cobrança ainda no tempo normal e, na disputa por pênaltis, abriu a série com uma cavadinha no meio do gol defendido por Valle.

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Para o duelo de volta das quartas de final, Abel Ferreira optou por povoar o meio de campo com três volantes, e Vitor Roque iniciou a partida no banco de reservas. O atacante foi acionado na metade da segunda etapa e precisou de menos de dez minutos em campo para marcar.

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- Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui vestindo essa camisa e agradecer também aos meus companheiros. Como o mister sempre fala, todos têm que estar preparados e bolamos uma estratégia sabendo que na altitude é muito difícil jogar - explicou o camisa 9.

Em uma temporada marcada por problemas físicos, Vitor Roque oscilou durante o primeiro semestre. Após o retorno da pausa para a Copa do Mundo, perdeu a condição de titular absoluto. Internamente, Abel Ferreira foi um dos principais responsáveis por ajudá-lo a recuperar a confiança, sobretudo durante o período de seca de gols.

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Nas últimas duas partidas, Vitor Roque marcou dois gols, além de converter sua cobrança na disputa por pênaltis em Quito. O bom momento chega justamente quando o Palmeiras entra na reta decisiva da temporada, ainda na disputa pelos três principais títulos do calendário nacional: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

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- Faz parte, se o Roque esteve lesionado três, quatro meses, está voltando da lesão. Vocês sabem o quanto eu defendi o Vitor Roque ano passado? Não houve ninguém que defendesse o Vitor Roque mais do que eu. Eu só quero uma coisa, que ele tenha alegria de treinar, que sorria para o sol - detalhou Abel Ferreira, em entrevista no início do mês.

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Classificado à semifinal da Libertadores, o Palmeiras volta a campo neste domingo (20). Às 11h (de Brasília), visita o Grêmio, no Sul do país, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, soma 56 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo.

Vitor Roque comemora gol do Palmeiras sobre o São Paulo, pelo Brasileirão (Foto: AbraãoSoares/Onzex press e imagem/Folhapress)

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