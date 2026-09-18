Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Banco fecha acordo e assume a operação da arena do Palmeiras; veja detalhes

BTG se tornou sócio majoritário na gestão do Nubank Parque; WTorre segue com parte da sociedade

PorRafaela CardosoVitor Palhares
São Paulo (SP)
18/09/2026 15:39
Favorite o Lance! no Google
Nubank Parque recebe Palmeiras x Cerro Porteño pela Libertadores
Nubank Parque antes de partida do Palmeiras pela Libertadores (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

O BTG Pactual fechou um acordo com a WTorre para assumir a operação do Nubank Parque, a arena do Palmeiras, tornando-se sócio majoritário. O negócio já foi formalizado nesta sexta-feira (18) e, com isso, o banco fica à frente da exploração comercial do estádio até 2044, segundo apurou o Lance!.

➡️ Palmeiras provoca Flamengo após críticas de jogadores ao gramado do Maracanã: 'O tempo é o senhor da razão'

A entrada do banco no controle da operação do estádio já tem um pré-acordo firmado e o documento foi enviado ao Controle Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A WTorre seguirá como acionista e com assento no Conselho de Administração.

continua após a publicidade

Apesar da alteração no comando, nada mudará na relação com o Palmeiras, que seguirá recebendo shows e não somente seus jogos no Nubank Parque. As partidas decisivas do clube seguem como prioridade e a manutenção de operação continuará no comando do executivo Marcelo Frazão.

Todos os acordos comerciais assinados seguem válidos e sem alterações. A partir de agora, no entanto, será o BTG o responsável pelo calendário e novos eventos no local.

continua após a publicidade

Em abril deste ano, a WTorre vendeu os naming rights para o Nubank, motivo da mudança de Allianz Parque para Nubank Parque. Esse processo foi aprovado pelo banco BTG, que já tinha intenção de assumir a gestão da arena.

Em 2024, o banco, por meio de sua gestora de ativos Enforce, comprou do Banco do Brasil a dívida da WTorre relacionada à construção do Allianz Parque, estimada em cerca de R$ 650 milhões.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Nubank Parque é palco de Palmeiras e São Paulo pelo Brasileirão
Foto: Guilherme Lesnok / Lance!


Tudo sobre
Sugerida para você!
Jorginho disputa a posse de bola com Reasco no duelo entre Flamengo e Del Valle

Colunas

Lúcio de Castro: no cardápio de sexta, Marcão, Jardim, Memphis e Neymar — tudo ao mesmo tempo agora

Há 40 minutos
Novo terceiro uniforme do Corinthians, em homenagem ao ex-goleiro Tobias

Fora de Campo

Rivais ironizam nova camisa do Corinthians: 'Copia, só não faz igual'

Há 42 minutos
Gramado do Maracanã em Flamengo x Del Valle

Palmeiras

Palmeiras provoca Flamengo após críticas de jogadores ao gramado do Maracanã: 'O tempo é o senhor da razão'

Há 2 horas
Jogadores do Palmeiras comemoram a classificação nos pênaltis à semifinal da Libertadores

Colunas

Tironi no Lance!: Palmeiras abre um abismo sobre seus rivais do Estado

Há 3 horas
Allan foi titular na goleada aplicada pelos Citizens (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Palmeiras

Maresca exalta estreia de Allan, ex-Palmeiras, pelo City

Há 4 horas
Palmeiras segue sendo o clube com maior participações em semifinais da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Flamengo ou Palmeiras? Veja quem mais chegou às semifinais da Libertadores

Há 5 horas
Mais LANCE!
Renato Gaúcho durante coletiva de apresentação no Grêmio

Renato Gaúcho diz que é 'proibido vaiar' e manda recado ao Palmeiras

'Fim do futebol': clubes da Série A se posicionam contra proibição das bets

'Fim do futebol': clubes da Série A defendem mercado regulado de bets no Brasil

Jogadores do Palmeiras indo comemorar a classificação nos pênaltis na Libertadores

Palmeiras alfineta Corinthians com música de Memphis após eliminação rival na Libertadores: 'É fogo'

Alviverde eliminou a LDU nos pênaltis no Estádio Rodrigo Paz Delgado (Foto: Abraão Soares/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Deyverson se pronuncia após gesto em LDU x Palmeiras

Jogadores do Palmeiras indo comemorar a classificação nos pênaltis na Libertadores

Imprensa europeia se rende ao Palmeiras após drama na Libertadores: 'Prevaleceu'

Abel Ferreira xingando em jogo do Palmeiras na LIbertadores

Abel volta a ser suspenso e perderá jogos do Palmeiras pelo Brasileirão e Libertadores

Jogadores do Palmeiras comemorando abraçados

Palmeiras passa por susto desnecessário, mas mantém vivo sonho da tríplice coroa

Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Leila usa Carlos Miguel e ironiza após classificação do Palmeiras

Palmeiras provoca Corinthians após eliminação

Palmeiras provoca o Corinthians após eliminação na Libertadores: 'Acesso negado'

Vitor Roque, do Palmeiras, batendo no peito

Atuação de Vitor Roque em LDU x Palmeiras viraliza: 'Temos que falar'

VItor Castanheira, auxiliar de Abel Ferreira no Palmeiras

Auxiliar de Abel fala sobre pênaltis após classificação do Palmeiras: 'Acabou a maldição'

Marlon Freitas abriu o placar para o Palmeiras, diante da LDU

Palmeiras tem lucro milionário com classificação na Libertadores

Carlos Miguel em ação pelo Palmeiras

Herói do Palmeiras nos pênaltis, Carlos Miguel diz: 'A gente trabalha para momentos como esse'