O BTG Pactual fechou um acordo com a WTorre para assumir a operação do Nubank Parque, a arena do Palmeiras, tornando-se sócio majoritário. O negócio já foi formalizado nesta sexta-feira (18) e, com isso, o banco fica à frente da exploração comercial do estádio até 2044, segundo apurou o Lance!.

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A entrada do banco no controle da operação do estádio já tem um pré-acordo firmado e o documento foi enviado ao Controle Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A WTorre seguirá como acionista e com assento no Conselho de Administração.

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Apesar da alteração no comando, nada mudará na relação com o Palmeiras, que seguirá recebendo shows e não somente seus jogos no Nubank Parque. As partidas decisivas do clube seguem como prioridade e a manutenção de operação continuará no comando do executivo Marcelo Frazão.

Todos os acordos comerciais assinados seguem válidos e sem alterações. A partir de agora, no entanto, será o BTG o responsável pelo calendário e novos eventos no local.

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Em abril deste ano, a WTorre vendeu os naming rights para o Nubank, motivo da mudança de Allianz Parque para Nubank Parque. Esse processo foi aprovado pelo banco BTG, que já tinha intenção de assumir a gestão da arena.

Em 2024, o banco, por meio de sua gestora de ativos Enforce, comprou do Banco do Brasil a dívida da WTorre relacionada à construção do Allianz Parque, estimada em cerca de R$ 650 milhões.

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Foto: Guilherme Lesnok / Lance!



