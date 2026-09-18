O Palmeiras segue a todo vapor nas suas redes sociais. Depois de provocar o Corinthians na eliminação da Libertadores, foi a vez do Verdão usar as críticas de jogadores do Flamengo, sobre o estado do gramado do Maracanã, para exaltar o sintético do Nubank Parque, nesta sexta-feira (18).

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Após a classificação rubro-negra para a semifinal da Copa Libertadores, Léo Ortiz foi um dos flamenguistas a detonar o gramado do Maracanã. Ele disse que o estado ruim de campos naturais dá razão à implementação do sintético. No vídeo publicado pelo Palmeiras, tem recortes de matérias com as aspas dos atletas.

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No material usado como provocação, o Verdão publicou a entrevista do zagueiro e outras declarações de Rossi e Arrascaeta, que também fizeram críticas ao campo do Maracanã, com a legenda: "O tempo é o senhor da razão".

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Declaração de jogadores do Flamengo sobre o Maracanã

— Espero que quem possa fazer alguma coisa, faça. Realmente está muito complicado jogar, ainda mais um time que gosta de jogar com a bola como nós. Hoje nos ajudou, mas poderia ter atrapalhado. Não conseguimos jogar. Por isso que, em alguns momentos, as pessoas falam do sintético. Às vezes, tem que dar razão para elas. Com gramados como esse, motiva muito a ter o sintético. O maior dos culpados para ter gramados sintéticos no Brasil é o gramado natural desse jeito — disse Léo Ortiz, na zona mista.

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— Um jogo que se tornou difícil. Sabemos que o time deles tem qualidade boa, mas não podemos permitir que eles cheguem aqui e joguem como aconteceu. Temos que nos impor, mas, para isso, precisamos de um bom campo também. A gente vem sofrendo muito nesses últimos jogos. O campo está cada vez pior, cada vez mais difícil de controlar a bola. Não podemos permitir, com o time que a gente tem, ter um gramado desse — disse Arrascaeta.

— O objetivo principal de hoje foi conquistado, que era classificar a equipe para estar novamente entre os quatro melhores da América. Depois, nem preciso falar do campo, todo mundo está vendo. Do jeito que a gente joga, é inacreditável a gente contar com um campo assim. Não sei quem é o responsável, mas é algo inacreditável. As duas áreas estão ruins para c*. Se olhar, tem lama para c*. Ainda vai ter o jogo da NFL, então espero que, depois desse jogo, o campo fique melhor — afirmou Rossi.