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Barcellos coloca Brasileirão como prioridade antes de Gre-Nal pela Copa do Brasil

Presidente do Internacional falou ao Lance! sobre o clássico com o Grêmio e destacou a importância do Brasileirão no planejamento do clube

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 12:48
Atualizado há 1 minutos
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Barcellos durante zona mista após o sorteio da Copa do Brasil
Barcellos após sorteio da Copa do Brasil (Foto: Lance!)

O Internacional terá pela frente um dos confrontos mais aguardados das quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio realizado na sede da CBF colocou o Grêmio no caminho do Colorado, com o primeiro jogo no Beira-Rio e a decisão na Arena do Grêmio. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o presidente Alessandro Barcellos avaliou o clássico e destacou a força do confronto.

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— É um grande clássico nacional e uma rivalidade histórica. Valoriza a competição, valoriza o futebol gaúcho, e a gente sabe que clássico não existe favoritismo. O fator local equilibra os dois lados — declarou Barcellos.

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O dirigente também lembrou que o Internacional já enfrentou um cenário semelhante nas oitavas de final, quando precisou decidir a classificação fora de casa contra o Corinthians. Para Barcellos, a vitória sobre o atual campeão da Copa do Brasil aumenta a confiança do elenco para o Gre-Nal.

— Nós já tivemos agora um embate difícil, jogamos a segunda partida fora contra o atual campeão, conseguimos a classificação. E é com essa confiança, com esse pensamento, que a gente vai para essa fase, buscando a classificação, que é importante para o clube — completou.

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Apesar de valorizar a Copa do Brasil, Barcellos admitiu ao Lance! que o Brasileirão é prioridade para o Internacional neste momento, diante da situação da equipe na tabela.

— São duas competições importantes, com as suas características. Mas é óbvio que, na situação que a gente hoje se encontra na tabela, a gente precisa priorizar o Brasileiro. A gente precisa pontuar no Brasileiro. A gente precisa galgar posições na tabela e isso a gente não vai abrir mão — afirmou.

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Ainda assim, o presidente ressaltou que o Colorado não pretende deixar a Copa do Brasil de lado. Além da possibilidade de conquistar o título, a competição representa um caminho para a Libertadores e também tem importância financeira e esportiva para o clube.

— É óbvio que a Copa do Brasil também é uma competição que não só funciona como um caminho para chegar na Libertadores, mas também, no aspecto financeiro, no aspecto da confiança do clube, do elenco, do time, ela também tem a sua importância — explicou.

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Barcellos destaca confiança após eliminar o atual campeão

O Internacional chega às quartas de final depois de eliminar o Corinthians, atual campeão da Copa do Brasil. O Colorado garantiu a classificação com um gol de Bernabei na partida de volta, disputada na Neo Química Arena.

Para Barcellos, a classificação fora de casa serve como combustível para o elenco antes do Gre-Nal. O dirigente destacou que o duelo contra o Grêmio terá características diferentes por se tratar de um clássico, mas afirmou que o time chega confiante para buscar uma vaga na semifinal.

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Internacional avançou de fase na Copa do Brasil contra o Corinthians (Foto: Divulgação/Internacional)
Internacional avançou de fase na Copa do Brasil contra o Corinthians (Foto: Divulgação/Internacional)

— Traz confiança para que a gente possa enfrentar um adversário difícil, um clássico, mas com a confiança de que é possível seguir na competição e buscar uma vaga na semifinal — disse ao Lance!.

Mando de campo não preocupa Barcellos

O presidente também minimizou o fato de o segundo jogo acontecer na Arena do Grêmio. Segundo ele, o mando de campo não é determinante em uma disputa de 180 minutos, e o Internacional pretende fazer valer o fator casa na primeira partida.

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— O mando de campo não é algo definitivo. A estatística mostra isso. Então é trabalhar, fazer um primeiro jogo importante dentro de casa, junto com a nossa torcida, com o apoio do torcedor, e construir nesses 180 minutos uma condição de sair classificado para a semifinal da Copa do Brasil — afirmou.

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