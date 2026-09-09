Dorival admite frustração com derrota do São Paulo para o Boca

Dorival Júnior reconheceu a frustração do São Paulo após a derrota por 1 a 0 para o Boca Juniors, nesta terça-feira (8), na Bombonera, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O treinador destacou que o adversário soube aproveitar a oportunidade que teve, enquanto o Tricolor não conseguiu fazer o mesmo nas chances criadas.

Apesar do resultado negativo, Dorival reforçou que o confronto ainda está aberto e que o São Paulo terá mais 90 minutos para buscar a classificação no Morumbis. A volta será no dia 15, próxima terça-feira, no Morumbis.

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- Ninguém quer sair perdendo em uma partida de 180 minutos. Gostaríamos de sair com resultado melhor. Boca fez por merecer, aproveitou a oportunidade que foi criada e saiu na frente. Teremos ainda 90 minutos de um jogo que será disputado como foi aqui. Duas equipes que se conhecem, se respeitam e com história maravilhosa e que farão de tudo para estarem na próxima fase - destacou Dorival Júnior.

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O treinador também explicou uma das escolhas feitas durante a partida e descartou que uma única alteração tenha sido determinante para o resultado. Segundo Dorival, a ideia era dar mais proteção à frente da defesa com um jogador de características mais fixas.

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- O Boca teve uma oportunidade e soube aproveitar. Tivemos duas oportunidades e não tivemos a mesma felicidade. Não é a entrada ou saída de um único atleta que pode modificar o contexto. O que pensamos foi termos um jogador um pouco mais fixo, posicionado à frente da nossa área, o que seria muito importante e foi - completou.

Dorival Júnior no comando do São Paulo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Como foi a derrota do São Paulo?

Em um jogo quente e disputado, o São Paulo foi derrotado pelo Boca Juniors por 1 a 0, nesta terça-feira (8), na Bombonera, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida de volta será disputada no Morumbis, na próxima terça-feira (15).

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