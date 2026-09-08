São Paulo perde para o Boca na Bombonera e decide vaga no Morumbis

Em um jogo quente e disputado, o São Paulo foi derrotado pelo Boca Juniors por 1 a 0, nesta terça-feira (8), na Bombonera, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida de volta será disputada no Morumbis, na próxima terça-feira (15).

O Tricolor precisa vencer por dois gols de vantagem para garantir a classificação à semifinal no tempo normal. Em caso de vitória do São Paulo por um gol de diferença, o jogo será decidido nos pênaltis.

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Primeiro tempo de chances perdidas

O São Paulo começou melhor e conseguiu controlar a posse de bola nos primeiros minutos, dificultando a saída do Boca. A principal chance da equipe veio quando Iago cruzou para Luciano, livre na marca do pênalti, cabecear para boa defesa de Montero. O Boca respondeu na sequência e passou a chegar com mais perigo, principalmente em jogada de Velasco com Merentiel, que terminou com cabeceio de Flores e finalização de Velasco no rebote. Do lado Tricolor, a melhor chance surgiu com Luciano, que passou nas costas da marcação e acionou Iago pela linha de fundo. O lateral cruzou rasteiro na direção da marca do pênalti, Calleri apareceu para finalizar, mas pegou mal na bola e mandou para fora. O primeiro tempo terminou sem gols, mas com boas oportunidades perdidas pelo lado brasileiro.

Luciano criou uma das principais chances do São Paulo (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Segundo tempo

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Se o primeiro tempo foi de gols perdidos do São Paulo, o Boca soube responder no retorno do intervalo. Após cobrança de escanteio de Paredes, a defesa do São Paulo não conseguiu afastar a jogada, e Merentiel aproveitou para colocar os argentinos em vantagem. O Boca, por outro lado, passou a explorar os espaços e chegou a recuperar bolas perigosas após erros na saída tricolor. Aos 29 minutos do segundo tempo, o clima esquentou com Domingos Duarte expulso após uma dividida com Paredes. O zagueiro do São Paulo chegou de carrinho e o argentino ficou caído no gramado.

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O árbitro foi chamado pelo VAR para revisar o lance e, após analisar as imagens, identificou que Domingos Duarte tocou primeiro na bola e que Paredes acabou acertando o marcador com o chute. Assim, o cartão vermelho foi retirado e o defensor permaneceu em campo. Em um jogo quente até o final, o Tricolor saiu derrotado e terá que resolver no Morumbis.

São Paulo e Boca Juniors em campo na Bombonera (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O gol de Merentiel, aos quatro minutos do segundo tempo, foi o lance capital da partida até aqui. O atacante aproveitou a oportunidade para colocar o Boca Juniors em vantagem e mudou o cenário do jogo. Agora, o Tricolor tem que resolver em casa.

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Deu aula 🏅

Domingos Duarte demonstrou muita raça e foi um dos destaques do São Paulo pelo lado defensivo. O zagueiro venceu disputas, mostrou segurança nos duelos e não se omitiu em nenhum momento. Também criou chance de marcar.

Ficou abaixo 📉

Calleri teve oportunidades importantes durante a partida, mas não conseguiu aproveitar as chances que teve. O atacante também arriscou alguns chutes, porém sem conseguir balançar as redes. Além disso, o centroavante recebeu cartão amarelo e, como estava pendurado, está suspenso e não poderá atuar na partida de volta, no Morumbis.

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Ei, juiz! 📣

Paredes acertou uma bicuda em Domingos Duarte durante a dividida, e o zagueiro do São Paulo chegou a ser expulso no lance. O VAR, porém, chamou o árbitro para revisão, e o cartão vermelho acabou sendo revertido. Mesmo assim, o lance gerou forte polêmica.

✅ Ficha técnica

Boca Juniors 🆚 São Paulo

Copa Sul-Americana - ida - quartas de final

📆 Data e horário: terça-feira (08), às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Bombonera, Buenos Aires (ARG)

🥅 Gols: Merentiel (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Calleri (São Paulo)

🟥 Cartões vermelhos: -

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Boca Juniors (Técnico: Rodolfo Arruabarrena)

Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco; Ascacíbar, Paredes, Belmonte; Velasco (Enner Valencia); Merentiel (Villa), Flores.

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)

Rafael, Domingos Duarte, Arboleda, Sabino; Lucas Ramon, Pablo Maia (Newton), Marcos Antônio (Danielzinho), Iago; Luciano (Gustavo Santana), Artur (André Silva), Calleri (Ferreirinha).



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🟨 Arbitragem

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHL)

🚩 Assistentes: Jose Retamal (CHL) e Miguel Rocha (CHL)

🖥️ VAR: Fernando Vejar (CHL)

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