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Domingos Duarte manda recado após derrota do São Paulo para o Boca

Jogador falou sobre a arbitragem na decisão

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
09/09/2026 00:12
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Domingos Duarte pelo São Paulo
Domingos Duarte quase levou cartão vermelho em jogo contra o Boca (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Após a derrota para o Boca Juniors por 1 a 0, na Bombonera, Domingos Duarte comentou sobre o lance que quase o tirou da partida. O zagueiro recebeu cartão vermelho aos 29 minutos do segundo tempo, mas o árbitro revisou a jogada no VAR e reverteu a decisão.

Domingos afirmou que tinha certeza de que não havia feito nada que justificasse a expulsão e comemorou a revisão do lance, que permitiu ao São Paulo terminar a partida com 11 jogadores. Se não fosse o VAR, o Tricolor ficaria com menos um jogador em campo.

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- Seria muito mau se, nesta altura, ficássemos com menos um jogador. Mas eu tinha a certeza de que não tinha feito nada para levar o cartão vermelho. O árbitro, hoje, graças a Deus, reverteu a decisão dele, muito bem revertida, e conseguimos acabar lá com 11 - afirmou o zagueiro, que tem sido titular no elenco tricolor.

Apesar da derrota, o zagueiro destacou que o confronto segue aberto e projetou uma reação do São Paulo na partida de volta, no Morumbis.

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- Está totalmente aberto. É claro que é uma vantagem confortável, mas está aberto, está para reverter. Não é algo impossível, não é? Nunca é confortável, nem mesmo no Morumbi - completou.

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Como foi o lance polêmico?

Paredes acertou uma bicuda em Domingos Duarte durante a dividida, e o zagueiro do São Paulo chegou a ser expulso no lance. O VAR, porém, chamou o árbitro para revisão, e o cartão vermelho acabou sendo revertido. Mesmo assim, o lance gerou forte polêmica.

Como foi a derrota do São Paulo?

Em um jogo quente e disputado, o São Paulo foi derrotado pelo Boca Juniors por 1 a 0, nesta terça-feira (8), na Bombonera, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida de volta será disputada no Morumbis, na próxima terça-feira (15).

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