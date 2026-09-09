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São Paulo perde Calleri para decisão contra o Boca

Tricolor vai a campo contra o Boca no Morumbis na próxima semana

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
09/09/2026 04:00
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Calleri contra o Boca
Calleri será desfalque na decisão (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O São Paulo tem um grande problema para o jogo de volta contra o Boca Juniors, que acontece na próxima terça-feira, dia 15, no Morumbis. O Tricolor perdeu Calleri. O camisa 9 estava pendurado e levou um cartão amarelo durante a partida de ida, que aconteceu na Bombonera.

O Tricolor foi derrotado por 1 a 0. Agora, precisa reverter a vantagem do time argentino em casa, diante a sua torcida. Sem Calleri, a ausência do jogador abre uma lacuna de opções. Existem caminhos. Sem Calleri, Dorival Júnior tem basicamente três caminhos.

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O mais provável é insistir em Gustavo Santana, que já assumiu a vaga durante a ausência do argentino e marcou contra o Bragantino , o garoto de 20 anos entrega mobilidade e velocidade, mas não substitui o jogo de referência e as costas do centroavante titular. Além disso, existe a questão da experiência e responsabilidade de carregar um jogo tão decisivo, já que Calleri é a principal referência no ataque.

A segunda alternativa é André Silva, que tem o perfil mais parecido com o de Calleri, embora não tenha balançado as redes em 2026 e não marca mais de um ano. André Silva também perdeu espaço para Gustavo Santana.

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A terceira é abrir mão do centroavante fixo e recuar Luciano, o artilheiro do time, para um ataque mais móvel, o que muda a forma de o São Paulo ocupar a área.

Calleri com camisa do São Paulo
Calleri com a camisa do São Paulo contra o Boca Juniors (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Como foi a derrota do São Paulo?

O São Paulo começou melhor e conseguiu controlar a posse de bola nos primeiros minutos, dificultando a saída do Boca. A principal chance da equipe veio quando Iago cruzou para Luciano, livre na marca do pênalti, cabecear para boa defesa de Montero. O Boca respondeu na sequência e passou a chegar com mais perigo, principalmente em jogada de Velasco com Merentiel, que terminou com cabeceio de Flores e finalização de Velasco no rebote.

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Do lado Tricolor, a melhor chance surgiu com Luciano, que passou nas costas da marcação e acionou Iago pela linha de fundo. O lateral cruzou rasteiro na direção da marca do pênalti, Calleri apareceu para finalizar, mas pegou mal na bola e mandou para fora. O primeiro tempo terminou sem gols, mas com boas oportunidades perdidas pelo lado brasileiro.

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Se o primeiro tempo foi de gols perdidos do São Paulo, o Boca soube responder no retorno do intervalo. Após cobrança de escanteio de Paredes, a defesa do São Paulo não conseguiu afastar a jogada, e Merentiel aproveitou para colocar os argentinos em vantagem.

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O Boca, por outro lado, passou a explorar os espaços e chegou a recuperar bolas perigosas após erros na saída tricolor. Aos 29 minutos do segundo tempo, o clima esquentou com Domingos Duarte expulso após uma dividida com Paredes. O zagueiro do São Paulo chegou de carrinho e o argentino ficou caído no gramado.

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