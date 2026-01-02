Gustavo Gómez revela por que Palmeiras viu Flamengo erguer a taça da Libertadores

A nova série documental "Acesso Total", registrou o momento em que o zagueiro e capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez, explicou o motivo que levou o time paulista a permanecer no gramado do Estádio Monumental de Lima, enquanto o Flamengo erguia a taça da Libertadores.

Após o vice-campeonato, os jogadores permaneceram no gramado, em forma de respeito, e acompanharam toda a comemoração rubro-negra. Segundo Gustavo Gómez o mesmo aconteceu quando o Palmeiras conquistou o tricampeonato, contra o próprio Flamengo, em 2021. Antes de finalizar, o zagueiro destacou que o futebol precisa disso.

- Eles (Flamengo) ficaram (vendo a entrega da taça) quando ganhamos, lembro que fizeram a mesma coisa. Isso fala bem deles e da gente também. Por que não ficar quando perde? Aconteceu em Montevidéu. Eles foram respeitosos, ficaram para assistir quando levantamos a Libertadores. Agora, fizemos a mesma coisa. O futebol tem que ser isso - comentou o capitão do Palmeiras.

Após fechar 2025 sem títulos, o Palmeiras segue tímido no mercado de transferências. Por enquanto, apenas Marlon Freitas, do Botafogo, está encaminhado, mas dois nomes do atual elenco podem se despedir do Verdão em breve, já que neste momento estão fora dos planos da comissão técnica liderada por Abel Ferreira.

Por outro lado, o Flamengo segue um caminho diferente e está interessado em grandes nomes do futebol brasileiro. A diretoria rubro-negra já chegou a um acerto com o Internacional e está por detalhes de anunciar a contratação do zagueiro Vitão. No momento, os nomes de Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Gabriel Brazão, goleiro do Santos, estão sendo monitorados pelo clube.

Palmeiras e Flamengo monitoram o mercado

Até o momento, o Palmeiras vendeu o volante Aníbal Moreno ao River Plate, da Argentina, por 7 milhões de dólares, além de ter encaminhado três empréstimos: o meia Rômulo para o Novorizontino, novamente, o lateral-direito Gilberto ao Athletico, e o lateral-esquerdo Caio Paulista que está de saída do Atlético-MG e deve ir para o Grêmio.

Duas renovações também foram concretizadas: a compra em definitivo do zagueiro Bruno Fuchs, e a renovação com o goleiro Marcelo Lombra por mais um ano. O atacante Bruno Rodrigues e o zagueiro Micael estão fora do planos do Palmeiras e devem respirar novos ares em 2026.

Diferente do Palmeiras, o Flamengo perdeu o seu goleiro reserva neste primeiro dia de janela. Após vínculo com o clube chegar ao fim, Matheus Cunha foi anunciado pelo Cruzeiro, com quem já tinha pré-contrato firmado. Assim, o Rubro-Negro está à procura de um reserva para Agustín Rossi. A ideia, porém, é buscar alguém que possa até ameaçar a titularidade do argentino. O principal nome apontado é o do santista Gabriel Brazão, de 25 anos, que também se encaixa em outra meta estipulada pela diretoria: rejuvenescer o elenco.

A principal investida do Flamengo no mercado tem sido por um centroavante de mobilidade para disputar posição com Pedro. A bola da vez é Kaio Jorge, do Cruzeiro, por quem o clube está disposto a oferecer um caminhão de dinheiro. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o negócio também pode envolver Everton Cebolinha, que tem contrato com o Rubro-Negro apenas até o fim do ano.

