Ex-Flamengo é flagrado em momento inusitado durante jogo da Premier League; veja

O atacante brasileiro Rodrigo Muniz, revelado pelo Flamengo, viveu um momento inusitado logo no primeiro dia de 2026. Enquanto se recupera de uma lesão na coxa, o jogador acompanhou o empate do Fulham com o Crystal Palace, pela 19ª rodada da Premier League, ao lado dos torcedores.

Estacionado no meio da tabela, o Fulham buscou o empate longe de seus domínios e se manteve empatado em número de pontos com Crystal Palace e Brentford, que somam 27 pontos. Durante os 90 minutos no Selhurst Park, Rodrigo Muniz acompanhou a partida ao lado dos torcedores e ainda cantou a música que a torcida fez em sua homenagem. O momento viralizou nas redes sociais. Confira abaixo.

Tradução: O atacante do Fulham, Rodrigo Muniz, está com os torcedores no jogo fora de casa contra o Crystal Palace. Batendo palmas ao som do seu próprio cântico!

Tradução: RODRIGO MUNIZ: HOMEM DO POVO

O atacante de 24 anos do Fulham foi visto aproveitando ao máximo seu tempo afastado por lesão, aparecendo na arquibancada visitante do Fulham durante o empate em 1 a 1 com o Crystal Palace e acompanhando com palmas o cântico da torcida.

No próximo domingo (4), a equipe de Rodrigo Muniz volta a campo e encara o gigante Liverpool, que busca uma recuperação na temporada. A bola rola a partir de 12h (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres.

Ex-Flamengo, Rodrigo Muniz renovou com o Fulham até 2030

Texto por: Pedro Ernesto

O Fulham anunciou, na manhã desta quarta-feira (11), a renovação de contrato do atacante Rodrigo Muniz, revelado pelo Flamengo. O novo vínculo entre clube e jogador terá duração até o fim do primeiro semestre de 2030.

Aos 24 anos, Muniz é um dos principais destaques do elenco do Fulham nesta temporada. Contratado em 2021, após o clube inglês investir 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões na cotação atual), o atacante chegou para disputar a Championship, segunda divisão inglesa, enquanto o Flamengo manteve 25% dos direitos econômicos em uma futura venda.

O contrato inicial, com validade até 2026, foi renovado em movimento considerado estratégico para a permanência do brasileiro no elenco. Durante a temporada 2022/23, o atacante foi emprestado ao Middlesbrough, mas retornou ao Fulham e conquistou espaço na rotação da equipe nas principais competições do futebol inglês.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube londrino recusou propostas de equipes da Inglaterra e da Itália durante a última janela de transferências no verão europeu, deixando claro que não pretendia negociar o jogador. Até o momento, Muniz soma 27 gols e quatro assistências pelos Cottagers.

