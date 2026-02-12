menu hamburguer
Neto compara Memphis com Neymar: 'Não existe'

Comentarista elogiou passagem do holandês no Corinthians

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/02/2026
14:09
Craque Neto reagiu ao gol de Depay no Corinthians (Foto: Reprodução Rádio Craque Neto)
imagem cameraCraque Neto comparou Memphis com Neymar (Foto: Reprodução Rádio Craque Neto)
O ex-jogador Neto comparou o atacante Memphis, do Corinthians, com Neymar, do Santos. Durante o programa "Donos da Bola", desta quinta-feira (12), o apresentador afirmou que o holandês deu mais resultado em campo para o Timão do que o camisa 10 do Peixe.

➡️ Ex-Corinthians aponta caminho para Inter vencer o Palmeiras: 'Condições'

Durante a comparação, Neto pediu para o clube renovar o contrato com o atacante holandês. Memphis foi destaque da última temporada do Corinthians, onde a equipe conquistou os títulos do Paulistão e Copa do Brasil. Já Neymar, brigou contra o rebaixamento no Santos.

— Não existe (nenhum argumento para escolher o Neymar). Porque o Memphis, se o Corinthians tiver organizado, ele se paga. Em campo, ele arrebenta. Renovem com ele. Realizem esse sonho do corintiano. Sem ele, não briga pela Libertadores. Sou contrário ao contrato dele, mas ele é craque — disse o ex-jogador.

— Mas não pode falar do Neymar, porque se não vão me cancelar. Que se exploda. O cara tem 11 gols e quatro assistências em 28 jogos. Nenhum título. Há um ano que ele tá no Santos — concluiu.

Renovação de Memphis com o Corinthians

Com menos de seis meses de contrato, o futuro do holandês no clube paulista é incerto. Em meio a dívidas e a preparação para a atual temporada, a diretoria alvinegra busca formas de manter o principal nome técnico do elenco.

Enquanto isso, Memphis segue estando nos planos do Corinthians para a temporada de 2026. Após ficar de fora dos primeiros cinco jogos da equipe no ano, o camisa 10 estreou contra o Bahia, no último dia 28 de janeiro, pela primeira rodada do Brasileirão.

Memphis ainda tem contrato com o Corinthians (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press)
Memphis, camisa 10 do Corinthians, com a medalha do título da Copa do Brasil de 2026 (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press)

