Neto compara Memphis com Neymar: 'Não existe'

O ex-jogador Neto comparou o atacante Memphis, do Corinthians, com Neymar, do Santos. Durante o programa "Donos da Bola", desta quinta-feira (12), o apresentador afirmou que o holandês deu mais resultado em campo para o Timão do que o camisa 10 do Peixe.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Corinthians aponta caminho para Inter vencer o Palmeiras: 'Condições'

Durante a comparação, Neto pediu para o clube renovar o contrato com o atacante holandês. Memphis foi destaque da última temporada do Corinthians, onde a equipe conquistou os títulos do Paulistão e Copa do Brasil. Já Neymar, brigou contra o rebaixamento no Santos.

— Não existe (nenhum argumento para escolher o Neymar). Porque o Memphis, se o Corinthians tiver organizado, ele se paga. Em campo, ele arrebenta. Renovem com ele. Realizem esse sonho do corintiano. Sem ele, não briga pela Libertadores. Sou contrário ao contrato dele, mas ele é craque — disse o ex-jogador.

continua após a publicidade

— Mas não pode falar do Neymar, porque se não vão me cancelar. Que se exploda. O cara tem 11 gols e quatro assistências em 28 jogos. Nenhum título. Há um ano que ele tá no Santos — concluiu.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Renovação de Memphis com o Corinthians

Com menos de seis meses de contrato, o futuro do holandês no clube paulista é incerto. Em meio a dívidas e a preparação para a atual temporada, a diretoria alvinegra busca formas de manter o principal nome técnico do elenco.

continua após a publicidade

Enquanto isso, Memphis segue estando nos planos do Corinthians para a temporada de 2026. Após ficar de fora dos primeiros cinco jogos da equipe no ano, o camisa 10 estreou contra o Bahia, no último dia 28 de janeiro, pela primeira rodada do Brasileirão.

🤑 Aposte na vitória do Corinthians! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável