Torcedores do Flamengo pedem retorno de jogador campeão em 2019: 'Merece'

Nesta quinta-feira (12), muitos torcedores do Flamengo pediram o retorno de um jogador campeão com o clube em 2019. Depois de perder espaço no elenco do Al Hilal, Pablo Marí ficou fora da lista de inscritos do clube para a Liga Saudita. A informação agitou torcedores rubro-negros, que pediram sua volta nas redes sociais.

O técnico Simone Inzaghi precisou fazer ajustes na composição do elenco, já que apenas oito atletas estrangeiros podem ser registrados para a disputa do torneio. Além de Pablo Mari, Darwin Nunez, ex-alvo do Flamengo, também foi cortado.

Nas redes sociais, a informação pegou muitos torcedores do Flamengo de surpresa. A situação do zagueiro espanhol fez com que muitos rubro-negros pedissem seu retorno. Veja os comentários abaixo:

Zagueiro espanhol passou pelo clube em 2019 (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Veja comentários dos torcedores do Flamengo

Uruguaio também ficou de fora

Darwin Núñez, ex-alvo do Flamengo, não foi relacionado pelo Al-Hilal para o próximo compromisso da equipe no Campeonato Saudita nesta sexta-feira (13). A ausência do atacante uruguaio ocorre após a reformulação da lista de estrangeiros do clube, impactada diretamente pela chegada de Benzema. A decisão segue o regulamento da liga nacional, que limita o número de jogadores estrangeiros inscritos.

Mesmo contratado por cerca de 53 milhões de euros junto ao Liverpool, Darwin perdeu espaço no grupo principal e ficou fora da relação enviada à Federação Saudita de Futebol. Em 2025, o atacante foi alvo do Flamengo.

