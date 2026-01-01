Cruzeira recusa proposta do Flamengo por Kaio Jorge e impõe condição, diz site
Rubro-Negro inclui Cebolinha em negociação, mas não chega a acordo
O Cruzeiro recusou a proposta do Flamengo por Kaio Jorge de 24 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões, na cotação atual), mais o atacante Everton Cebolinha e 10% de uma futura venda. O clube mineiro bateu o martelo de que não aceita negociar o jogador por menos de 50 milhões de euros (R$ 324 milhões). As informações são do "Ge".
Outros elementos na negociação entre Flamengo e Cruzeiro
O montante que a diretoria da Raposa pretende atingir na negociação pode incluir o passe de outros atletas rubro-negros. Na Gávea, Cebolinha é avaliado internamente em oito milhões de euros, ou seja, a proposta enviada totalizaria 32 milhões de euros. No entanto, o lado azul discorda de que o valor do atacante seja tão grande, até por estar no último ano de contrato.
O ex-Grêmio agrada ao técnico Tite, que gostaria de contar com mais um ponta no elenco. Sob comando do treinador gaúcho, Everton vivia ótimo momento no Flamengo antes de se lesionar. Além disso, o atleta gostaria de sair para um time onde teria mais oportunidades. Contudo, se for o único envolvido na negociação, o time carioca precisaria elevar a proposta consideravelmente.
Outro jogador que interessa ao Cruzeiro é Luiz Araújo, mas o ex-São Paulo tem total confiança de Filipe Luís. Apesar de ter perdido espaço como titular, até terminando a temporada em situação semelhante a Cebolinha, o meia-atacante ainda terá papel importante no elenco em 2026, segundo o entendimento do treinador.
Kaio Jorge solucionaria lacuna no elenco rubro-negro
Titular no comando de ataque do Flamengo, Pedro sofreu com problemas físicos ao longo da última temporada. Com Juninho e Wallace Yan em baixa, coube ao veterano Bruno Henrique assumir o papel. A diretoria rubro-negra, porém, sabia que precisaria buscar um substituto à altura para o camisa 9 nesta janela de transferências. Artilheiro do Brasileirão em 2025, Kaio Jorge competiria pela titularidade com o "atacante reverência" e, aos 25 anos, se enquadraria no objetivo de José Boto de rejuvenescer o elenco.
