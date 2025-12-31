Prestes a ser anunciado como o primeiro reforço do Palmeiras para a temporada de 2026, o volante Marlon Freitas, do Botafogo, é aguardado na Academia de Futebol nos primeiros dias de janeiro para passar por exames médicos antes de assinar o contrato com o clube alviverde.

continua após a publicidade

➡️ Relembre as lesões que mais atrapalharam o Palmeiras em 2025

Entre os clubes paulista e carioca está tudo alinhado e se encaminha para um desfecho positivo. O jogador, que facilitou sua saída para fazer a troca de clube, já alinhou sua base salarial com o Palmeiras, que vai adquirir o jogador por três anos, pagando cerca de 5 milhões de euros (o equivalente a R$ 33 milhões, na cotação atual) na negociação.

Marlon Freitas tem 30 anos e atua como segundo volante. No Palmeiras, vai disputar vaga com Andreas Pereira e Lucas Evangelista, mas pode também atuar ao lado do camisa 8, caso o técnico Abel Ferreira prefira usar o jogar de forma mais avançada.

continua após a publicidade

A princípio, o Verdão não pensa em muitas contratações, já que em 2025 investiu R$ 700 milhões em reforços e, portanto, precisa de poucas peças para compor o elenco e cobrir setores mais carentes, como a zaga e o meio-campo, especialmente um jogador para atuar como primeiro volante, além de mais um atacante.

A janela de transferências terá início no dia 5 de janeiro no Brasil e permanecerá aberta até o dia 3 de março.

➡️ Entenda por que lesão de Paulinho requer mais cuidados do Palmeiras

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras