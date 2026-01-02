A janela de transferências do futebol brasileiro abre na segunda-feira, dia 5, e o Flamengo já se movimenta. O Rubro-Negro deve fechar a contratação de Vitão, zagueiro ex-Internacional, e negocia por Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro. No entanto, em paralelo às chegadas, peças do elenco podem deixar o clube, uma vez que a meta é ter um grupo menos extenso, mas com pelo menos 22 atletas de alto nível.

continua após a publicidade

O Lance!, então, perguntou aos torcedores em nosso canal de WhatsApp voltado aos rubro-negros se algumas peças sem vaga garantida no elenco deveriam ficar na Gávea ou sair para outra equipe.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Veja o resultado abaixo:

Fica ou sai? Torcida do Flamengo escolhe destino de atletas

João Victor: sai

O jovem zagueiro João Victor, de apenas 19 anos, viveu momento difícil ao falhar em clássico contra o Fluminense. Ainda inexperiente, era a quarta opção da zaga rubro-negra antes da chegada de Vitão. Agora, deve perder espaço e poderia sair por empréstimo ou até definitivamente. Para 84,2% dos torcedores do Flamengo, ele deveria sair do clube nesta janela.

continua após a publicidade

João Victor olha para baixo durante duelo com o Mirassol pelo Brasileirão (Foto: Cleder Rodrigues Damasceno / RP Fotopress)

Iago Teodoro: fica

Apesar de treinar com os profissionais, Iago Teodoro, de 20 anos, não recebeu grandes chances sob comando de Filipe Luís. O jovem defensor tem prestígio com a torcida pelo desempenho no time sub-20, com direito à cavadinha na final do Mundial de Clubes contra o Barcelona. Para 82,4% dos torcedores do Flamengo, ele deveria ficar no clube nesta janela.

Iago Teodoro comemora título do Mundial de Clubes Sub-20 no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Matías Viña: fica

Matías Viña chegou ao Flamengo com grandes expectativas, mas sofreu lesão grave e perdeu espaço no elenco. Atualmente, é a terceira opção de Filipe Luís para a lateral-esquerda, atrás de Alex Sandro e Ayrton Lucas. Segundo o "Ge", despertou interesse do River Plate. No entanto, muitos rubro-negros gostariam de vê-lo mais vezes em campo. Para 85,7% dos torcedores do Flamengo, ele deveria ficar no clube nesta janela.

continua após a publicidade

Matías Viña conduz a bola em jogo contra o Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Evertton Araújo: fica

O jovem volante Evertton Araújo tem prestígio com Filipe Luís. O único empecilho para o jogador é a alta concorrência na posição, já que o elenco conta com Jorginho, Pulgar, De La Cruz e Saúl. Por isso, um empréstimo para um clube onde atue com mais frequência não é descartado. Para 80,6% dos torcedores do Flamengo, ele deveria ficar no clube nesta janela.

Evertton Araújo em ação com a bola em jogo contra o Atlético-MG (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

Allan: sai

Allan é outro concorrente no meio-campo rubro-negro. O volante não conseguiu repetir no time carioca o bom desempenho no Atlético-MG, ao qual o Mengão pagou R$ 43 milhões para contratá-lo. Durante a temporada, ainda sofreu lesão e perdeu espaço no elenco. O São Paulo já sonda uma possível transferência. Para 92,3% dos torcedores do Flamengo, ele deveria sair do clube nesta janela.

Allan e Filipe Luís conversam durante treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

➡️ Janela, pré-temporada e jogos: saiba calendário do Flamengo em janeiro

Everton Cebolinha: fica

Diferentes lesões evitaram a continuidade de Everton Cebolinha com a camisa rubro-negra. No entanto, voltou a demonstrar bom futebol no fim de 2025 e recuperou prestígio da torcida. Por outro lado, só tem contrato até o encerramento do ano e pode ser envolvido na negociação pelo atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro. Para 93,6% dos torcedores do Flamengo, ele deveria ficar no clube nesta janela.

Cebolinha disputa bola na final da Copa Intercontinental contra o PSG (Foto: Karim Jaafar / AFP)

Michael: sai

Michael não conseguiu impressionar em seu retorno ao Rio de Janeiro. Apesar de ter muito carinho do elenco e comissão técnica, recebeu poucas oportunidades na reta decisiva da última temporada. Em outros times, pode recuperar o melhor futebol. Para 79,3% dos torcedores do Flamengo, ele deveria sair do clube nesta janela.

Michael conduz a bola ao ataque em jogo contra o Botafogo-PB (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Wallace Yan: fica

Wallace Yan teve temporada turbulenta. Começou marcando gols e ganhando carinho da torcida rubro-negra pela personalidade em campo. Ao longo do ano, porém, o desempenho piorou e o atacante ainda enfrentou polêmicas extracampo. Aos 20 anos, já demonstrou enorme potencial e pode voltar a se desenvolver. Para 65,3% dos torcedores do Flamengo, ele deveria ficar no clube nesta janela.