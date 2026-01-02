Flamengo 'leva chapéu' de clube da Premier League por astro; veja valores

Diversos clubes buscam um centroavante na janela de transferências, posição mais valorizada e com maior impacto esportivo e financeiro, por concentrar a principal responsabilidade pelos gols. O Flamengo, que tenta a contratação interna mais cara do futebol brasileiro ao negociar Kaio Jorge com o Cruzeiro, mantinha outro alvo em seu radar, desta vez no futebol europeu: Taty Castellanos, de saída da Lazio.

O argentino, contudo, não despertou interesse apenas no mercado brasileiro, e a proposta rubro-negra acabou superada por um clube da endinheirada Premier League. O West Ham concluiu a contratação do atleta após uma negociação finalizada em 29 milhões de euros (cerca de R$ 175 milhões), segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Na Lazio desde 2023, o atacante soma 22 gols em 97 partidas. Na atual temporada, marcou duas vezes e distribuiu três assistências em 12 jogos. Revelado profissionalmente pela Universidad de Chile, o atacante passou por clubes do Grupo City — Montevideo City Torque, New York City e Girona — antes de chegar ao futebol italiano e, agora, migrar para a Inglaterra.

Na janela do verão europeu, a imprensa estrangeira noticiou que a Lazio exigiria entre 35 e 40 milhões de euros (valores entre R$ 228 milhões e R$ 260 milhões) para liberar o jogador. O Flamengo não alcançaria essa cifra, apesar de contar com poder de investimento ampliado após uma arrecadação recorde registrada em 2025.

Taty Castellanos celebra gol pela Lazio em partida válida pela temporada 2024/25 (Foto: Divulgação/Lazio)

West Ham ⚒️

Não se trata da primeira movimentação de mercado dos ingleses, que já haviam oficializado duas saídas relevantes em seu setor ofensivo. O ponta Luis Guilherme, revelado pelo Palmeiras, foi negociado com o Sporting, de Portugal, por 20 milhões de euros, valor que inclui quantia fixa e bônus por metas, montante próximo de R$ 130 milhões. Outro nome de peso foi o atacante alemão Niclas Füllkrug, já apresentado oficialmente como reforço do Milan.

O West Ham não atravessa um momento confortável na temporada 2025/26. Sem participação em competições europeias, a equipe ocupa a 18ª colocação da Premier, primeira posição dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos após 19 rodadas. A campanha é marcada por três vitórias, cinco empates e 11 derrotas, além de 21 gols marcados e 38 sofridos.

