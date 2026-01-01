Flamengo: veja situação de jogadores em fim de contrato
Saiba a partir de quando Rubro-Negro pode perder atletas sem custos
- Matéria
- Mais Notícias
O ano terminou e, com isso, o vínculo de três atletas com o Flamengo também se encerrou. São eles Matheus Cunha, Cleiton e Pablo, já acertados com novos clubes: Cruzeiro, Wolfsburg e São Bernardo, respectivamente. Agora, o jogador do elenco principal mais próximo do fim de contrato é Everton Cebolinha, que pode firmar pré-acordo com outras equipes e desperta interesse de rivais.
Arrascaeta supera Messi e é o Rei da América; compare números e feitos
Flamengo
Flamengo começa janela ‘à la Bayern’ com movimentos que impactam o Brasileirão
Flamengo
Adeus e obrigado, 2025: torcedores do Flamengo elegem melhores do ano em três categorias
Flamengo
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Um grupo de jogadores tem vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2026 e pode assinar pré-contrato com outras equipes a partir do meio do ano. É o caso dos veteranos Alex Sandro e Danilo, que devem ter a situação física e técnica analisada ao longo da próxima temporada, e do ídolo Bruno Henrique, que indicou interesse em se aposentar. Também estão na mesma situação os jovens Dyogo Alves e Iago Teodoro, que ainda não receberam muitas chances entre os profissionais.
Contratos próximos ao fim no Flamengo
Everton Cebolinha: até 30/06/2026
Danilo: até 31/12/2026
Bruno Henrique: até 31/12/2026
Alex Sandro: até 31/12/2026
Iago Teodoro: até 31/12/2026
Dyogo Alves: até 31/12/2026
➡️ Filipe Luís desafia padrão do Flamengo e pode repetir feito após 45 anos
Retornos de empréstimo
O Rubro-Negro também tem jogadores emprestados com situações contratuais distintas.
Carlinhos: Após defender o Vitória na última temporada, agora o centroavante será cedido ao Remo até o fim de 2026, quando também expira seu vínculo com o Flamengo.
Victor Hugo: Em princípio, o meia fica no Santos apenas até o meio do ano, sem opção de compra. Seu vínculo com o Flamengo expira somente no fim de 2028.
Lorran: O meia-atacante foi cedido ao Pisa, da Itália, até o meio do ano, mas o time europeu tem obrigação de compra caso o atleta atinja meta de jogos e resultados. Se não for exercida, o jovem retorna ao Flamengo com vínculo até o desfecho de 2029.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias