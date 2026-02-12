Neymar se manifesta após 'ameaça' de torcedores adversários

Neymar se manifestou no Instagram depois de torcedores do Velo Clube cobrarem os jogadores e falarem em "tirar o Neymar da Copa se for preciso". O protesto ocorreu na quarta-feira (11), no campo de treinamento da equipe de Rio Claro, que luta para evitar o rebaixamento na competição estadual.

continua após a publicidade

- Viemos para incentivar. Precisamos de vocês suando sangue. É o jogo da vida, jogo que vai manter vocês na Série A1. 45 anos para chegar aqui e deixar escapar desse jeito? Campeonato fácil desse. Preciso contar com cada um de vocês suando sangue. Se for pra tirar o Neymar da Copa, tira - gritou um torcedor.

➡️Sormani compara Vitor Roque, do Palmeiras, com atacante do Santos: 'Não é melhor'

➡️Igor Jesus, ex-Botafogo, vira assunto em jogo na Inglaterra: 'Não vai acabar bem'

Depois da declaração, Neymar se manifestou nos Stories do Instagram. O camisa 10 do Santos postou a foto clássica de Adriano Imperador com a camisa "Que Deus perdoe essas pessoas ruins".

continua após a publicidade

A partida contra o Santos está marcada para domingo, às 20h30, na Vila Belmiro. O confronto coloca em lados opostos equipes com objetivos distintos: enquanto o Velo Clube tenta escapar da queda para a Série A2, o Santos busca classificação para a fase eliminatória.

A manifestação aconteceu em função da situação crítica do clube na tabela. O Velo Clube retornou à elite do futebol paulista após 45 anos e agora corre risco de voltar à Série A2. Neymar, mencionado pelos torcedores, está afastado dos gramados desde dezembro de 2025 após passar por uma artroscopia no joelho, mas pode retornar justamente na partida contra o Velo Clube.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Santos de Neymar! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.