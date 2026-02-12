Lédio faz previsão sobre ano do Flamengo após início ruim: 'Sem dúvida'

O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1, na última terça-feira (10), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do triunfo, o desempenho do Rubro-Negro foi muito questionado por torcedores e por parte da imprensa. O jornalista Lédio Carmona comentou sobre o desempenho da equipe comandada por Filipe Luís.

Durante o programa "Seleção Sportv", Lédio apontou que o torcedor do Flamengo não deve se preocupar com as más atuações da equipe.

- Todo mundo aqui na bancada falou que o Flamengo jogou mal. Agora, que o time vai se resolver na temporada, disso eu não tenho a menor dúvida. Daqui a pouco, vai jogar bem. É óbvio - analisou Lédio Carmona.

Lédio Carmona falou sobre o momento do Flamengo (Foto: Reprodução)

Como foi a vitória do Flamengo no Brasileirão

O Flamengo criou poucas grandes chances no primeiro tempo, mas teve eficiência para ir ao intervalo com dois gols na frente no marcador (com apenas duas finalizações). Aos 14 minutos, Erick Pulgar acertou um chutaço de fora da área, sem chance para o goleiro adversário. Após o gol do time visitante, o Vitória saiu para o jogo, encurralando a equipe carioca. Entretanto, já nos acréscimos, Cebolinha, que recebeu um bonito lançamento de Léo Ortiz, tirou o marcador da jogada e ampliou o placar.

O Vitória voltou para o segundo tempo em outra voltagem. Logo aos seis minutos, Matheuzinho aproveitou sobra em grande jogada de Renato Kayzer e marcou. Dez minutos depois, Alex Sandro derrubou o lateral-direito Nathan Mendes. Imediatamente, Raphael Claus apontou para a marca do pênalti. Kayzer foi para a cobrança, mas parou em Rossi, que defendeu a finalização.

Até a reta final da partida, o Vitória se lançou ao ataque. Entretanto, não conseguiu furar a defesa do Flamengo, que conseguiu segurar o triunfo fora de casa.