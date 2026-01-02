Felipe Melo reprova atitude de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras: 'Erro muito grande'

De olho na temporada de 2026, o elenco do Palmeiras se prepara para se reapresentar na Academia de Futebol neste domingo (4). O início dos trabalhos acontece menos de uma semana antes da estreia da equipe no Campeonato Paulista, no entanto, o técnico Abel Ferreira só irá se juntar ao grupo um pouco depois. A atitude não agradou o ex-jogador e atual comentarista Felipe Melo, que se manifestou nas redes sociais.

Como de costume, o histórico treinador português ganhará uns dias a mais de férias e é aguardado até o dia 8, às vésperas do duelo contra a Portuguesa, marcado para o dia 10, às 20h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé, pela primeira rodada do Paulistão.

Através de suas redes sociais, Felipe Melo relembrou que quando atuava pelo Palmeiras, Abel Ferreira costumava voltar depois do elenco, mas entendia que por conta da pandemia, era necessário. No entanto, o ex-jogador discorda dessa decisão do treinador na atual temporada.

Segundo Felipe Melo, Abel Ferreira deveria ser o primeiro a se reapresentar após o Palmeiras passar em branco na temporada de 2025. O comentarista descreveu a atitude como um "grande erro" e destacou que isso traz ainda mais responsabilidade para a equipe voltar a conquistar títulos neste ano. Confira abaixo.

- Eu quando jogava no Palmeiras ainda, depois do título da nossa primeira Libertadores, a atual presidente emprestou um avião para ele ir para Portugal e naquela época ele já tinha voltado depois dos atletas, mas naquele momento eu entendi ele voltar depois. Ficamos muito tempo na pandemia, a família também morava fora, tinha ganhado as competições. Agora, pelas notícias que estão saindo, ele vai voltar depois de novo, foi um ano que o Palmeiras gastou muito e não ganhou nada. Eu acho que ele teria que ser o primeiro a se apresentar. Eu acho um erro muito grande, é um grande treinador, mas não tenho nenhuma dúvida que os atletas vão pensar da mesma forma - disse, antes de completar.

- De verdade, quando aconteceu naquela época, eu entendia e bati palma, de fato, ele precisava e merecia voltar depois, ficar lá com a família, é complicado. Agora, depois de um ano sem vencer nada, eu acho equivocado. Como eu não fico em cima do muro, eu acho que isso traz ainda mais responsabilidade para o Palmeiras voltar a vencer competições importantes em 2026 - finalizou Felipe Melo.

Palmeiras segue com desfalques, mas conta com retorno importante

Neste início de 2026, apenas o atacante Paulinho, em fase final de recuperação de cirurgia na perna direita, e o volante Lucas Evangelista, que realizou cirurgia em outubro depois de romper o tendão do músculo posterior da coxa direita, devem demorar algumas semanas a mais para ficar à disposição da comissão técnica.

Por outro lado, o goleiro Weverton, desfalque na reta final da temporada alviverde em razão de uma fissura na mão direita, não parou nas férias e seguiu treinando em busca de retomar a titularidade no time de Abel Ferreira. A disputa por posição é com Carlos Miguel, enquanto Marcelo Lomba corre por fora.

