imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras inicia 2026 sem pendências contratuais com jogadores; veja quem fica

Clube renovou com nomes que estavam em final de contrato e inicia temporada com ajustes feitos; veja quem permanece

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 01/01/2026
05:30
Bruno Fuchs, zagueiro do Palmeiras
imagem cameraBruno Fuchs comemora gol marcado pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
O Palmeiras não tem nenhum jogador em fim de contrato atualmente. Todos os poucos nomes que estavam prestes a encerrar seus vínculos com o clube paulista foram renovados e, portanto, permanecem na equipe pelo menos por mais essa nova temporada de 2026, como aconteceu com o goleiro Marcelo Lomba.

O experiente arqueiro foi o último jogador do elenco a acertar a renovação por mais um ano. Aos 39 anos e no Palmeiras desde 2022, Marcelo Lomba não é mais considerado o reserva imediato de Weverton, pois viu Carlos Miguel assumir a meta alviverde quando o titular machucou na reta final de 2025. Ainda assim, é considerado um nome importante para o time liderado por Abel Ferreira.

Marcelo Lomba é um dos jogadores mais experientes do elenco de Abel Ferreira, e o clube o vê como uma liderança silenciosa no CT, mesmo com a baixa minutagem em campo. Ao todo, soma 28 partidas pelo Palmeiras e seis títulos, entre eles dois Campeonatos Brasileiros.

O caso do zagueiro Bruno Fuchs foi diferente. Envolvido na troca no início de 2025 que envolveu Caio Paulista, junto ao Atlético-MG, o zagueiro permaneceria apenas por uma temporada, mas agradou a comissão técnica palmeirense, o que fez com que o clube efetuasse a compra do camisa 3, em dezembro. O novo contrato, agora, é válido até 2029.

Com rápida identificação com o clube, Bruno Fuchs disputou 44 jogos neste ano, sendo 31 deles como titular, além de três gols marcados. Bruno Fuchs, aliás, perdeu apenas sete jogos vestindo a camisa do Palmeiras. Além do bom posicionamento, o zagueiro destacou-se pela precisão nos passes de longa distância e pela polivalência para atuar também como volante.

Marcelo Lomba - Palmeiras x Bolivar
Marcelo Lomba em ação pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

