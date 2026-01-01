O Palmeiras não tem nenhum jogador em fim de contrato atualmente. Todos os poucos nomes que estavam prestes a encerrar seus vínculos com o clube paulista foram renovados e, portanto, permanecem na equipe pelo menos por mais essa nova temporada de 2026, como aconteceu com o goleiro Marcelo Lomba.

O experiente arqueiro foi o último jogador do elenco a acertar a renovação por mais um ano. Aos 39 anos e no Palmeiras desde 2022, Marcelo Lomba não é mais considerado o reserva imediato de Weverton, pois viu Carlos Miguel assumir a meta alviverde quando o titular machucou na reta final de 2025. Ainda assim, é considerado um nome importante para o time liderado por Abel Ferreira.

Marcelo Lomba é um dos jogadores mais experientes do elenco de Abel Ferreira, e o clube o vê como uma liderança silenciosa no CT, mesmo com a baixa minutagem em campo. Ao todo, soma 28 partidas pelo Palmeiras e seis títulos, entre eles dois Campeonatos Brasileiros.

O caso do zagueiro Bruno Fuchs foi diferente. Envolvido na troca no início de 2025 que envolveu Caio Paulista, junto ao Atlético-MG, o zagueiro permaneceria apenas por uma temporada, mas agradou a comissão técnica palmeirense, o que fez com que o clube efetuasse a compra do camisa 3, em dezembro. O novo contrato, agora, é válido até 2029.

Com rápida identificação com o clube, Bruno Fuchs disputou 44 jogos neste ano, sendo 31 deles como titular, além de três gols marcados. Bruno Fuchs, aliás, perdeu apenas sete jogos vestindo a camisa do Palmeiras. Além do bom posicionamento, o zagueiro destacou-se pela precisão nos passes de longa distância e pela polivalência para atuar também como volante.

