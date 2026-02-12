Torcedores do Santos se revoltam com jogador em duelo com o Athletico: 'Não dá'
Duelo está sendo disputado na Arena da Baixada
O Santos está enfrentando o Athletico, na noite desta quinta-feira (12), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Peixe se revoltaram com um jogador no primeiro tempo.
Até aqui, o Athletico vai vencendo o Santos por 1 a 0, com gol de pênalti de Julimar. Aos três minutos de jogo, Zé Ivaldo puxou Viveros dentro da área. Em campo, Ramon Abatti Abel não marcou a penalidade, mas o VAR chamou, e o juíz mudou sua decisão.
Nas redes sociais, muitos torcedores do Peixe se revoltaram com Zé Ivaldo pelo pênalti cometido na Arena da Baixada. Veja o lance em Athletico x Santos e a repercussão dos torcedores:
Veja o lance e a repercussão
Escalação do Santos para enfrentar o Athletico
O Santos está escalado para enfrentar o Athletico-PR nesta quinta-feira (12), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
O técnico Juan Pablo Vojvoda terá como principal novidade a mudança no setor de ataque com Miguelito, Rony e Thaciano. Anunciado na última quarta-feira (11), o atacante Moisés fica como opção no banco de reservas de Vojvoda.
O Peixe não poderá contar com Neymar e Gabriel Barbosa, já que ambos serão preservados para o duelo do próximo domingo (15), contra o Velo Clube.
Com isso, o Santos vem assim para enfrentar o Athletico-PR:
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vini Lira; João Schmidt, Gabriel Menino e Gabriel Bontempo; Miguelito, Rony e Thaciano.
