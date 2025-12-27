Brazão abre pré-temporada e inicia treinamentos no Santos

O goleiro Gabriel Brazão antecipou o início da preparação para a temporada de 2026 e abriu oficialmente a pré-temporada do Santos. Neste sábado (27), o jogador esteve no CT Rei Pelé, onde participou de uma série de atividades físicas na academia ao lado do preparador Denis Gago, e também foi ao gramado para realizar trabalhos com bola.

Durante os treinamentos, Brazão esteve em campo junto com jovens das categorias de base, que se preparam para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O goleiro compartilhou em suas redes sociais vídeos que mostram parte dos exercícios feitos tanto na academia quanto no campo, destacando o início antecipado de sua rotina de treinos antes da reapresentação oficial do elenco principal.

Um dos principais destaques do Santos em 2025, Brazão foi peça-chave na consistente campanha defensiva da equipe e despertou interesse do Flamengo, que busca um reserva de confiança para fazer sombra a Rossi. O clube carioca, porém, ainda não apresentou proposta oficial ao Peixe.

Sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, o elenco do Santos tem reapresentação marcada para o dia 2 de janeiro, de forma presencial, no CT Rei Pelé. A estreia oficial na temporada será pelo Campeonato Paulista, no dia 10 de janeiro, contra o Novorizontino, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

