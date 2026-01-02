Luis Guilherme foi vendido ao Sporting por 20 milhões de euros, valor que inclui quantia fixa e bônus por metas, montante próximo de R$ 130 milhões pagos ao West Ham, segundo o jornal português "A Bola". No entanto, o tradicional mecanismo de solidariedade não gerará repasse ao clube formador brasileiro, o Palmeiras, em razão de uma cláusula contratual estabelecida na primeira venda do atleta ao futebol europeu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Última linha dos contratos 📜

Em junho de 2024, o West Ham contratou a joia de 18 anos em uma negociação fechada por 30 milhões de euros (cerca de R$ 175 milhões à época). Do total, 23 milhões de euros (R$ 134 milhões) foram fixos, com outros 7 milhões de euros (R$ 41 milhões) condicionados ao cumprimento de metas esportivas. O vínculo foi assinado por cinco temporadas, até junho de 2029. Apesar de a venda ocorrer apenas um ano e meio depois, a operação não representa, necessariamente, prejuízo para os ingleses, já que o contrato previa o direito a um percentual em uma eventual transferência futura do jogador.

continua após a publicidade

O Palmeiras, por sua vez, também mantinha ligação indireta com a transferência e acompanhou as movimentações de mercado envolvendo Luis Guilherme. Ao acertar a venda do jogador ao West Ham, o Verdão firmou um acordo que lhe garantia 20% de mais-valia em uma negociação futura, o que significaria participação no eventual lucro dos Hammers. O cenário, porém, não se concretizou, já que o atleta será negociado por valor inferior aos 23 milhões de euros pagos em 2024. Sem geração de lucro na operação, o Alviverde não terá direito a qualquer repasse nesta nova transferência.

Cria da Academia no Velho Continente 🌍

Aos 19 anos, Luis Guilherme deve, enfim, receber sua primeira grande oportunidade no futebol europeu. Após um período no futebol inglês marcado por poucas chances em campo, mesmo em um cenário de luta contra o rebaixamento, o atacante busca novo espaço para desenvolvimento. Pelo West Ham, somou apenas 18 partidas, sendo cinco na temporada 2025/26.

continua após a publicidade

A expectativa é de que o jogador chegue ao Sporting com status de titular, ainda que, mesmo sem assumir imediatamente a posição, tenha maior minutagem na liga portuguesa. O cenário é favorecido pelas ausências no setor ofensivo dos Leões, que não contam com Pedro Gonçalves e Geovanny Quenda, ambos lesionados, além de Geny Catamo, na disputa da Copa Africana de Nações por Moçambique.

Nascido em 2006, o atacante é mais um exemplo de como o Palmeiras se consolidou como um dos principais formadores de atletas do futebol brasileiro, além de realizar vendas expressivas ao mercado europeu. O cenário se repete em negociações recentes, como as de Endrick para o Real Madrid — atualmente emprestado ao Lyon — e Estêvão para o Chelsea, entre outros nomes.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.