Palmeiras arrecada mais de 10% do valor de vendas de jogadores previsto para 2026

Primeiro dia do ano de 2026 e o Palmeiras já tem números interessantes em relação ao valor que pretende arrecadar com vendas de jogadores para esta temporada. O orçamento do clube projeta R$ 1,2 bilhão em arrecadação no ano, sendo R$ 399,6 milhões a partir de transferências, e já assegurou quase 13% da quantia.

Em três negociações recentes, serão R$ 51,3 milhões para entrar na conta do Verdão em breve. Esses valores são referente à venda de Aníbal Moreno para o River Plate, da Argentina, no final de dezembro, da transação de Breno Lopes, negpciado pelo Fortaleza ao Coritiba e, por fim, lucro em parte da venda de Luis Guilherme, que trocará o West Ham, da Inglaterra, pelo Sporting, de Portugal.

Com Aníbal Moreno, o Palmeiras lucrou 7 milhões de dólares (o equivalente a R$ 38,8 milhões, na cotação atual), mesmo valor em dólares que o comprou no final de 2023, do Racing, mas, na cotação da época, a conversão foi de R$ 34,4 milhões.

Já com Breno Lopes, o Fortaleza acertou a venda do atacante por R$ 15 milhões. Desse valor, 50% ficarão para o Palmeiras, ou seja, R$ 7,5 milhões.

Por fim, Luis Guilherme, Cria da Academia. O atacante está próximo de ser anunciado como reforço do Sporting. De acordo com o jornal português "A Bola", o clube vai pagar ao West Ham um valor em torno de 20 milhões de euros, considerando quantia fixa e bônus por metas, montante próximo de R$ 130 milhões.

O Verdão ficou com 20% da mais valia de uma revenda do jogador, mas como o valor de transação será menor do que o de compra, essa cláusula não será ativada. Assim, o Verdão deve receber cerca de R$ 5 milhões, quantia por ser o clube formador do jogador.

