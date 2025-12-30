Vitão desembarca no Rio para fechar com o Flamengo; saiba detalhes

O zagueiro Vitão desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim no início da manhã desta terça-feira (30) para fazer exames médicos no Flamengo. A assinatura de contrato deve acontecer apenas no dia 12 de janeiro, quando começa a pré-temporada do clube no Ninho do Urubu.

O defensor interrompeu suas férias em Maragogi, no Litoral de Alagoas, mas retorna após os compromissos iniciais com o novo time. O jogador de 25 anos falou brevemente com a imprensa na chegada ao aeroporto, disse que está muito feliz com o acerto e revelou que já conversou com o técnico Filipe Luís, que assinou a renovação de contrato com o Rubro-Negro.

Negociação entre Flamengo e Inter por Vitão

O Flamengo pagará ao Internacional cerca de 6 milhões de euros (R$ 39,2 milhões), além de abater a dívida pendente do Colorado pelo volante Thiago Maia, atualmente (com juros) na casa dos 5 milhões de euros (R$ 32,7 milhões).

Antes de fechar com o time carioca, que desejava a contratação desde o ano passado, Vitão estava apalavrado com o Cruzeiro e tinha até conversado com o técnico Tite. No entanto, a frustração da diretoria mineira com a demora dos gaúchos para a resposta definitiva fez com que o clube pulasse fora e abrisse caminho para o desfecho positivo do interesse flamenguista.

O zagueiro se encaixa no perfil buscado pelo diretor José Boto: atletas de menos de 26 anos. A meta do português é rejuvenescer o elenco rubro-negro. Além disso, Vitão tem as características cruciais para um jogador da posição no esquema de Filipe Luís e compartilhada pelos novos concorrentes de Flamengo (Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo): técnica e boa saída de bola.