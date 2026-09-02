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Abel deixa Vitor Roque no banco e muda escalação do Palmeiras contra o Santos

Equipes se enfrentam logo mais, na Vila Belmiro, e Verdão tem mudanças na escalação

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
02/09/2026 20:42
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Abel Ferreira comanda o Palmeiras contra o Junior Barranquilla (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)
Abel Ferreira é treinador do Palmeiras (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

O Palmeiras está pronto para enfrentar o Santos logo mais, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro clássico por 3 a 0, o time de Abel Ferreira tem uma boa vantagem para avançar, podendo perder por até dois gols de diferença que garante vaga na semifinal.

➡️ Além dos gols: bastidores revelam por que Flaco López é querido no Palmeiras

Pensando nisso, o português fez algumas alterações na equipe titular, já que também tem jogos decisivos nos próximos dias para se manter na liderança do Brasileirão e para buscar vaga também na Libertadores.

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O zagueiro Barboza aparece entre os titulares na vaga de Gómez, enquanto o lateral-esquerdo Piquerez e o meia-atacante Jhon Arias, que treinaram com o grupo nos últimos dois dias, ficam no banco de reservas, assim como o centroavante Vitor Roque.

Escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Murilo, Barboza e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Felipe Anderson, Mauricio e Flaco López.

Histórico de Palmeiras x Santos na Copa do Brasil

Palmeiras Santos já se encontraram outras duas vezes na história da Copa do Brasil. Em ambas, o Verdão saiu vencedor. A primeira foi nas semifinais de 1998, após empates em 1 a 1 no Palestra Italia, e 2 a 2 na Vila Belmiro, os comandados de Luiz Felipe Scolari passaram de fase pelo antigo critério de maior número de gols como visitante e, posteriormente, se sagraram campeões diante do Cruzeiro.

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Antes de entrarem em campo neste ano no primeiro jogo, que terminou com vitória alviverde, o encontro mais recente havia sido na 

decisão de 2015. O então time de Marcelo Oliveira foi campeão nos pênaltis, após derrota por 1 a 0, na Vila Belmiro, e vitória por 2 a 1 no Nubank Parque.

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