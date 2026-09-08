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Com Calleri de volta, São Paulo define escalação para enfrentar o Boca

Tricolor tem retorno de Calleri contra o Boca

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
08/09/2026 20:12
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Dorival Júnior pelo São Paulo
Dorival no comando do São Paulo (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o Boca Juniors em jogo que acontece nesta terça-feira, dia 8 de setembro, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor tem Calleri de volta e o retorno de Victor Sá entre os titulares. A bola rola na Bombonera, na Argentina.

A escalação do São Paulo tem Rafael no gol, enquanto Domingos Duarte, Arboleda e Sabino completam a defesa. Para completar, as escolhas são Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio, Iago, com Lucas e Iago mais como alas. No ataque, Artur, Luciano e Calleri. Vale destacar que o Boca foi o time que revelou Calleri e este será o reencontro do argentino com o estádio e a torcida argentina.

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Calleri volta à Bombonera onde virou ídolo do Boca e reencontra seu passado

Escalação do São Paulo e Boca Juniors

O São Paulo chega escalado com Rafael, Domingos Duarte, Arboleda, Sabino; Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio, Iago; Luciano, Artur, Calleri.

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Calleri pelo São Paulo
Calleri com a camisa do São Paulo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Como chegam Boca Juniors e São Paulo

Boca Juniors vive um momento positivo. Pela Sul-Americana, a equipe goleou o Recoleta por 4 a 0 fora de casa e avançou às quartas com 7 a 1 no placar agregado. Na sequência, empatou com o Racing, venceu o Lanús e eliminou o Vélez nos pênaltis pela Copa Argentina. No último sábado, com uma equipe alternativa, empatou por 2 a 2 com o Gimnasia de Mendoza, sofrendo o gol nos acréscimos.

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O único encontro pela Sul-Americana aconteceu em 2007, pelas oitavas de final. O Boca venceu por 2 a 1 na Bombonera, mas o São Paulo ganhou por 1 a 0 no Morumbis e avançou pelo antigo critério do gol fora de casa.

Enquanto isso, o São Paulo chega à Argentina embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. No último sábado (5), o Tricolor venceu o Atlético-MG por 2 a 0 no Morumbis, chegou aos 33 pontos e subiu para a 10ª colocação. O resultado também deu mais confiança à equipe antes do início do mata-mata continental. A partida será transmitida pela ESPN e SBT.

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