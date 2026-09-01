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Flamengo anuncia o atacante Joaquín Freitas, promessa argentina de 19 anos

Jogador chega ao clube carioca para disputar posição com Pedro

PorLucas BayerFernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 11:04
Atualizado há 2 minutos
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O Flamengo anunciou a contratação de Joaquín Freitas, argentino de 19 anos que veio do River Plate em negociação que custou aproximadamente 9 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões) aos cofres rubro-negros. O jovem, que vestirá a camisa 30, é visto como uma grande promessa e chega, inicialmente, como uma alternativa para Pedro.

➡️ Análise: Joaquín Freitas chega ao Flamengo com velocidade, versatilidade e intensidade

Joaquín Freitas chegou ao Rio de Janeiro na manhã de segunda-feira (31) para finalizar sua transferência para o Flamengo. No Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, o argentino foi recepcionado por alguns torcedores do Flamengo.

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— O Flamengo é um clube muito grande, com uma torcida que apoia muito e acompanha muito a equipe. Isso me motiva e me deixa muito feliz. Vou dar tudo por esta camisa, brigar por cada bola como se fosse a última e espero poder dar muitas alegrias à Nação. Tenho muita vontade de viver essa experiência e conhecer o Maracanã com todos os torcedores juntos — disse Joaquín Freitas, novo jogador do Flamengo.

Joaquín Freitas ao lado de José Boto, dirigente do Flamengo
Joaquín Freitas ao lado de José Boto, dirigente do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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Como Joaquín Freitas joga e como pode se encaixar no Flamengo?

Freitas começou a carreira jogando como segundo atacante. Embora sua posição de origem seja mais centralizada, ele também pode atuar aberto, principalmente pela direita. No River, ele foi muito aproveitado pelo técnico Eduardo Coudet na direita, enquanto com Marcelo Gallardo atuou mais centralizado.

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O argentino gosta da aproximação, troca de passes e se associar aos companheiros. Tendo a movimentação e participação na construção das jogadas como suas principais características. Não é o tipo de atacante que depende exclusivamente de receber a bola em profundidade para acelerar.

A contratação faz sentido justamente pela possibilidade de oferecer alternativas ao ataque de Leonardo Jardim. À princípio, o argentino chega para ser uma opção de Pedro, mas isso não significa que fica restrito à posição de camisa 9. O jogador também pode atuar como segundo atacante ou partir de um dos lados. A velocidade e a mobilidade permitem que ele ocupe diferentes posições, inclusive durante uma mesma partida.

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Pelo River Plate, Joaquín Freitas disputou 29 partidas, sendo 12 como titular, marcou um gol e deu duas assistências.

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