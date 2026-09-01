O Flamengo anunciou, na manhã desta terça-feira (1), a contratação do equatoriano Anthony Valencia. Ex-jogador do Royal Antwerp, da Bélgica, o atacante revelou os bastidores de sua negociação com o clube carioca e explicou o motivo pelo qual escolheu vestir a camisa de número 14, utilizada anteriormente por Arrascaeta.

— Quando o meu agente me disse que o Flamengo me queria, não pensei duas vezes e disse sim na mesma hora, porque o Flamengo, para mim, é um clube muito grande, que está sempre disputando competições e sempre quer ganhar. Isso é algo que gosto e, por isso, vim para cá, para ganhar títulos e aportar meu grão de areia com o Flamengo — disse Anthony Valencia à "FlamengoTV".

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Valencia com a camisa 14 do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

— Eu já jogava com a 14. O 14 é um número que gosto muito, com o qual me identifico muito — explicou o reforço do Flamengo.

Primeiro contato com os novos companheiros e características

Aos 23 anos, Valencia retorna ao continente sul-americano e encontra no Flamengo companheiros que também falam espanhol, como Carrascal e Rossi, o que facilita o processo de adaptação ao novo clube.

O atacante também destacou a recepção dos novos companheiros e revelou que o bom início de temporada pelo Antwerp, da Bélgica, foi um dos fatores que despertaram o interesse do Flamengo.

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— Quando cheguei, me receberam da melhor maneira, me deixaram à vontade, e isso me fez sentir bem. Tenho muitos companheiros aqui que falam espanhol. Eles me ajudam um pouco com o português, porque ainda não sei, mas tenho que aprender. Estamos indo aos poucos, estou aprendendo — analisou.

Valencia também explicou que acredita que seu desempenho no início da temporada pelo clube belga foi determinante para chamar a atenção do Flamengo.

— No início da temporada no Antwerp, comecei muito bem. Acredito que foi isso que o Flamengo viu, as minhas características. Acho que foi por isso que hoje estou aqui e me sinto muito feliz por isso.

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