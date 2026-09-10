Veja gols em Del Valle x Flamengo: Bruno Henrique e Léo Pereira marcam
Rubro-Negro venceu por 2 a 0 e construiu vantagem para jogo da volta
Flamengo venceu o Independiente del Valle por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (10), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Na segunda etapa, Bruno Henrique e Léo Pereira marcaram para o Rubro-Negro e deram a vantagem para o jogo da volta.
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Aos 15 minutos da primeira etapa, Gol de Bruno Henrique, o quinto dele nesta Libertadores! Jorginho acha Samuel Lino entrando na área pela esquerda e dá o passe. O camisa 16 passa rasteiro para Bruno Henrique estufar as redes do Del Valle.
Veja o gol:
Aos 29 minutos da segunda etapa, Gol de Léo Pereira. Escanteio cobrado por Plata pela direita. Lino toca para Royal, que lança na área. Léo Pereira cabeceia e a bola ainda toca na trave antes de superar Quintana.
Veja o segundo gol:
Como foi Del Valle x Flamengo?
Se a Libertadores é traiçoeira, a altitude é ingrata. E o Flamengo sentiu os efeitos dela no primeiro tempo. A equipe de Leonardo Jardim se fechou na defesa e não conseguiu incomodar o Independiente del Valle, que controlou as ações e chegou com perigo ao gol de Rossi.
Quando recuperava a bola, o Rubro-Negro tinha dificuldade para dar sequência às jogadas. Os jogadores demonstravam problemas para encontrar o tempo da bola e, muitas vezes, exageravam na força dos passes. A melhor chance da partida foi aos 19 minutos, quando González acertou a trave do gol brasileiro.
Os números traduzem o domínio equatoriano. O Independiente del Valle terminou a primeira etapa com 68% de posse de bola e 10 finalizações, enquanto o Flamengo não conseguiu sequer finalizar. O time carioca ainda cometeu cinco faltas.
Segundo tempo: Flamengo supera altitude e chega aos gols
O Flamengo voltou para o segundo tempo com mais intensidade e, aos 13 minutos, levou perigo pela primeira vez ao time equatoriano, após cabeceio de Léo Ortiz. O gol saiu dois minutos depois. Com passe espetacular de Jorginho para Samuel Lino, o atacante encontrou Bruno Henrique dentro da área, e o camisa 27 abriu o placar para o Rubro-Negro.
O segundo gol saiu aos 30 minutos, com Léo Pereira, em jogada aérea. A partir daí, o time de Jardim tirou o pé e buscou se proteger das investidas do time mandante, apostando nas jogadas de contra-ataque.
✅ FICHA TÉCNICA
Del Valle 🆚 Flamengo
🏆 Libertadores - Quartas de final - Jogo de ida
📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (EQU)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.
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🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
📺 VAR: Silvio Trucco (ARG)
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