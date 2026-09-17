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Convocação da Colômbia desfalca Palmeiras, Vasco, Atlético-MG e CAP

Seleção colombiana para Data Fifa de setembro/outubro convoca 4 jogadores do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 22:49
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Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia
Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia (Foto: Alex Cruz/Folhapress)

Com Jhon Arias, do Palmeiras, Andrés Gómez, do Vasco da Gama, Kevin Castaño, do Atlético-MG e Kevin Viveros, do Athletico-PR, a Colômbia divulgou nesta quinta-feira (17) a lista de convocados para a Data Fifa. Carrascal, do Flamengo, que foi convocado para a Copa do Mundo, não foi incluído na convocação.

A Colômbia vai disputar três amistosos, todos nos Estados Unidos. No dia 26 de setembro, o adversário é o México, em Baltimore. Em 2 de outubro, a seleção enfrenta o Paraguai, em Nova Jersey. No dia 6 de outubro, a partida é contra o Peru, em Miami.

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Andrés Goméz, atacante do Vasco, é convocado para a seleção colombiana
Andrés Goméz, atacante do Vasco, é coAndrés Goméz, atacante do Vasco, é convocado para a seleção colombiana (Foto: Arte/Lance!)

Primeira convocação de Viveros

Kevin Viveros recebe pela primeira vez uma chamada para a seleção principal colombiana. O atacante do Athletico-PR é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Arias, Castaño e Gómez já haviam sido convocados anteriormente.

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Confira a convocação da Colômbia:

  1. Goleiros: Aldair Quintana (Independiente del Valle), Kevin Mier (Cruz Azul) e Álvaro Montero (Boca Juniors).
  2. Defensores: Álvaro Angulo (Pumas), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps), Jhon Lucumí (Bologna), Kevin Andrade (Zenit), Royer Caicedo (Cercle Brugge) e Samuel Velásquez (Atlético Nacional).
  3. Meio-campistas: Daniel Arcila (León), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jáminton Campaz (Rosario Central), Jhon Arias (Palmeiras), Jhon Solís (Birmingham City), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Kevin Castaño (Atlético-MG), Matías Orozco (Castellón), Richard Ríos (Benfica) e Yáser Asprilla (Galatasaray).
  4. Atacantes: Camilo Durán (Celtic), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama), Kevin Viveros (Athletico-PR), Luis Javier Suárez (Sporting) e Óscar Perea (América-MEX).

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