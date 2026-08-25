Ex-Flamengo, Filipe Luís se declara à joia do Monaco: 'Nunca vi igual' Jovem talento do Monaco vem se destacando no início da temporada

O início de trajetória do técnico Filipe Luís no comando do Monaco tem sido marcado não apenas pelos resultados positivos em campo, mas também pelo encantamento do treinador com uma das principais promessas do clube o jovem meio-campista senegalês Lamine Camara, de 22 anos. O ex-lateral e técnico do Flamengo não tem poupado palavras para descrever o talento de seu comandado, classificando-o como uma peça rara no futebol atual.

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Filipe Luís classificou Camara como "um dos melhores do mundo" em Anfield

Filipe Luís em coletiva de imprensa como treinador do Monaco (Foto: Divulgação)

O primeiro elogio público ao jogador ocorreu após a vitória do Monaco por 3 a 2 sobre o Liverpool, em um amistoso disputado no tradicional estádio de Anfield, no dia 9 de agosto. Na ocasião, a equipe francesa superou um início bastante adverso e reverteu uma vantagem de dois gols dos ingleses no primeiro tempo, com tentos anotados por Isak e Wirtz. A reação contou com gols de Golovin, de pênalti, além de outros de Biereth e Brunner para fechar a virada.

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A exibição segura e a intensa movimentação de Lamine Camara no meio-campo contra um adversário de primeiro escalão europeu deixaram o treinador brasileiro fascinado. Durante a entrevista coletiva pós-jogo, que curiosamente coincidiu com a celebração de seu aniversário de 41 anos em solo britânico, Filipe Luís foi categórico ao definir o jovem volante:

— Provavelmente estamos falando de um dos melhores meio-campistas do mundo. Não quero falar muito sobre ele, porque sei que muitos clubes adorariam tê-lo em seus elencos, e ele é muito importante para mim. Estou muito feliz por tê-lo, e ele vai desempenhar um papel fundamental na equipe — disse o treinador.

Ex-técnico do Flamengo elogiou Camara novamente na estreia da Ligue 1

O comandante brasileiro elogiou novamente o atleta na abertura oficial do Campeonato Francês. Após bater o Le Havre fora de casa por 1 a 0 com gol anotado pelo experiente Eric Dier, Filipe Luís voltou a se render publicamente ao futebol de Camara. O técnico declarou à emissora Ligue 1 Plus que, em suas duas décadas de atuação no futebol profissional, jamais havia testemunhado um jovem com tal maturidade técnica:

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— Há um jogador que atrai a minha atenção: Lamine Camara. Em 20 anos de carreira, eu nunca vi isso. É um jogador muito diferente. Sua capacidade de gerenciar o campo, sua concentração… Ele tem um nível muito, mas muito acima da média — disse Felipe Luis.

As boas atuações do senegalês também se estenderam para a disputa dos playoffs de classificação para a Conference League. No duelo de ida contra o Górnik Zabrze, na Polônia, o Monaco venceu por 3 a 2, com direito a uma atuação de gala e um golaço de Lamine Camara. Na coletiva de imprensa realizada no dia 22 de agosto, Filipe Luís destacou o comportamento defensivo e a postura tática exemplar do meio-campista, enfatizando seu caráter coletivo:

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— Ele é um jogador diferente. É o tipo de jogador que, quando vemos jogar, nos faz dizer: 'uau!'. Se ficar, ele ainda poderá evoluir com a bola nos pés. Sem a bola, já está em um nível excepcional, realmente fantástico. Principalmente por causa do seu caráter: ele tem uma mentalidade exemplar para a equipe. Está sempre disposto a se sacrificar pelo coletivo, então estou muito feliz por trabalhar com ele.

Quem é Lamine Camara? Entenda porque jogador conquistou o técnico ex-Flamengo

Lamine Camara, jogador do Monaco, cai nas graças de Filipe Luis, ex-técnico do Flamengo. (Foto: Divulgação/Ligue 1)

Com passagens pela Galaxy FA e pela prestigiada academia Génération Foot, mesmo celeiro de talentos que revelou o astro Sadio Mané, Lamine Camara iniciou sua jornada profissional na França pelo Metz, onde faturou o prêmio de melhor jogador jovem do Campeonato Francês na temporada 2023/24, quando fez dois gols e deu cinco assistências. O desempenho chamou a atenção do Monaco, que desembolsou 15 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões) para contratá-lo em julho de 2024.

Pela seleção principal do Senegal, o meio-campista de 22 anos já acumula 35 partidas e quatro gols marcados. Taticamente, ele se destaca como um meio-campista box-to-box, capaz de ditar o ritmo de jogo desde o campo de defesa até o terço final do ataque. Suas principais referências no esporte são Kevin De Bruyne, Toni Kroos e Idrissa Gueye, de quem tenta herdar a combatividade, o passe vertical e o controle tático, segundo o próprio jogador.

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A necessidade de improvisar e o assédio da Premier League

A rápida adaptação de Camara ao trabalho do ex-técnico do Flamengo, Filipe Luís, também se deve a problemas internos enfrentados pelo técnico no início do ciclo europeu, que tinha poucas opções no setor. O Monaco perdeu medalhões de peso, como o francês Paul Pogba, que sofreu uma nova e grave lesão no joelho e acabou sendo dispensado do clube. Diante do cenário, o treinador brasileiro precisou recorrer de forma imediata às opções mais jovens do elenco.

Inicialmente, o treinador tentou levar para a França o jovem volante brasileiro Evertton Araújo, de 23 anos, com quem trabalhou nas categorias de base e no elenco profissional do Flamengo. Entretanto, a diretoria do clube carioca fez jogo duro e vetou a transferência do atleta, obrigando a comissão técnica do Principado a focar no desenvolvimento das peças já disponíveis.

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Esse protagonismo precoce colocou Lamine Camara na mira de grandes potências do futebol inglês, como Manchester United, Chelsea, Crystal Palace e o próprio Liverpool. Segundo estimativas da imprensa europeia, uma eventual negociação pelo passe da joia senegalesa poderia ultrapassar a marca de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 360 milhões) nesta reta final de janela.

O Monaco vive a necessidade de gerar receitas com vendas para equilibrar as finanças. O clube já negociou o jovem Aladji Bamba com o Newcastle por 41,5 milhões de euros (incluindo bônus) e recusou uma terceira oferta do PSG de 45 milhões de euros fixos por Maghnes Akliouche. Nos bastidores conduzidos pelo diretor esportivo Thiago Scuro, o clube já mapeou o mexicano Erik Lira, do Cruz Azul, como o provável substituto de Camara, caso o assédio britânico resulte em uma venda inevitável até o fechamento do mercado. No entanto, no que depender da vontade de seu comandante, a joia segue intocável no Principado.

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